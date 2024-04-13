Trendyol 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 2 - Gençlerbirliği: 1

Maçtan dakikalar

18. dakikada Camara sol kanattan topla birlikte ceza sahası içine girdi. Camara’nın sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Ertuğrul çıkardı.

24. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası içerisinde girdiği mücadelede Görkem yerde kaldı. VAR incelemesinin ardından hakem Burak Olcar, penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Görkem'in vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu. 1-0

45+3. dakikada Ensar’ın sol kanattan ceza sahası içine açtığı ortada Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gönderdi. 1-1

63. dakikada Keçiörengücü’nün sağ kanattan gelişen atağında topu savunma uzaklaştırdı. Savunmanın uzaklaştırdığı topu önünde bulan Muharrem, kale önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

Hakemler: Burak Olcar, Emre Doğu, Mehmet Dura

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Uğur Akdemir, Ahmet Kesim, Mert Kula, Muharrem Cinan, Mikail Okyar, Camara (Selim Ilgaz dk. 66), Erkam Develi (Orhan Nahırcı dk. 86), Traore, Görkem Bitin (Arda Hilmi Şengül dk. 71), Melih İnan (Bardhi dk. 46)

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Şahverdi Çetin, Erkan Eyibil, Bahadır Yıldırım, Alihan Kubalas

Teknik Direktör: Tahsin Tam

Gençlerbirliği: Ertuğrul Çetin, Nzaba (Oltan Karakullukçu dk. 78), Yiğit Efe Demir, Alperen Babacan, Yasin Güreler, Oğuzhan Berber, Akabueze (Jimmy Durmaz dk. 78), Amilton, Yatabare (Siliki dk. 43), Ensar Kemaloğlu, Melih Bostan

Yedekler: Orkun Özdemir, Abdullah Durak, Elias Durmaz, Baran Aksaka, Arda Temur, Musa Çağıran, Özgür Çek

Teknik Sorumlu: Sinan Kaloğlu

Gol: Görkem Bitin (dk. 29 Pen.), Muharrem Cinan (dk. 63) (Ankara Keçiörengücü), Amilton (dk. 45+3) (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Traore (80) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı Kartlar: Erkam Develi, Arda Hilmi Şengül (Ankara Keçiörengücü), Alperen Babacan, Yiğit Efe Demir, Yasin Güreler, Oltan Karakullukçu (Gençlerbirliği)