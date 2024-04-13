'Can Dalton' çetesinden 1 haftada 3'üncü saldırı: 10 milyon lira haraç istediler

İş insanı Onur Zorlu'yu telefonla arayarak 'Ben Can Dalton, sana 10 milyon ceza kestim' diyen şüpheliler, Zorlu'nun iş yerlerine silahlı saldırılar düzenledi.

Esenyurt Sultaniye Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan iş yerine, 8 Nisan Pazartesi günü saat 00.30 sıralarında motosikletli ve kasklı kişiler ilk silahlı saldırıyı gerçekleştirdi.

Ardından motosikletten inen şüphelilerden biri iş yerinin içini kontrol etti. İş yerine 8 mermi isabet ederken, olay da yaralanan olmadı.

Saldırganlar daha sonra kaçtı. 4 gün arayla aynı iş yerine bu sefer de motosikletle gelen iki şüpheli kişi kurşun yağdırdıktan sonra yine kaçtı. Şans eseri iş yerinin yine kapalı olması facianın önüne geçti.

1 HAFTA İÇİNDE 3. SİLAHLI SALDIRI

İddiaya göre, Kendini telefonda 'Can Dalton' olarak tanıtan şüpheliler, Onur Zorlu'nun peşini bırakmadı. Bugün saat 00.45 sıralarında otomobille gelen şüpheli kişiler, bu sefer de Zorlu'nun babasının yaşadığı binanın alt katında bulunan iş yerine ait depoyu hedef aldı.

Şüpheliler depoya kurşun yağdırarak kaçarken çevre sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Kurşun seslerine uyanan çevre sakinleri durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde sıkılan kurşunların 9 adeti deponun kepengine, 2 adeti duvara ve 1 adeti bina kapısına olmak üzere toplamda 12 merminin isabet ettiği tespit edildi.

1 hafta içinde yapılan 3 silahlı saldırı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

"UYURKEN SİLAH SESLERİ GELDİ"

Olayla ilgili konuşan çevre sakini Saffet Ağar, “Uyurken bir silah sesi geldi, kalkıp baktığımda araç gidiyordu. Aşağıya indik, polis geldi. Baktık ki dükkan kurşunlanmış" dedi.

"ARKA ARKAYA SES GELDİ"

Mahalle sakini Murat Avşar ise, “Akşamleyin silah sesi duyduk, 8-10 kaç el sıktıklarını bilemiyoruz, arka arkaya ses geldi. Dışarı çıktık ama kimse yoktu, birden çıkamıyorsun araba sıkmış gitmiş. Dükkana sıkmışlar" ifadelerine yer verdi.