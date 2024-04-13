KYÖD, kongreye gidiyor

4 yıllık üniversite mezunu olanların üye olduğu KYÖD, 1947 yılında Kocaeli’den İstanbul’a üniversite okumak için giden gençler tarafından kuruldu. 77 yıldır varlığını sürdüren KYÖD, 17’nci genel kurulunu 12 Mayıs tarihinde gerçekleştirecek.

5 MAYIS PAZAR GÜNÜ

KYÖD’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, “Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) 17. Olağan Genel Kurulu, 05 Mayıs 2024 Pazar günü, saat 11.00’de, Kemalpaşa Mah. Cumhuriyet Cad. Metropol İş Merkezi Kat:4 İzmit/KOCAELİ adresinde bulunan Dernek merkezimizde aşağıdaki gündemle yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı 12 Mayıs 2024 Pazar günü saat 11.00’de çoğunluğa bakılmaksızın, aynı gündemle ve aynı yerde yapılacaktır.