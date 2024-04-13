Kredi çekmek isteyenler dikkat! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Uzmanlar kredi çekmek isteyen vatandaşları yakından ilgilendiren faiz oranlarına karşı tavsiyelerde bulundu. Mayıs 2023 seçimlerinin ardından para politikasındaki normalleşme adımlarıyla birlikte Merkez Bankası'nın faiz artırımları, kredi maliyetlerini de yükseltti. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 8.5'ten 50'ye çıkarmasının etkisiyle, Mayıs 2023'te yüzde 34.19 olan ihtiyaç kredisi faizleri de bugün itibarıyla yüzde 86.15'e kadar çıktı.

Buna karşılık nakit ihtiyacı olanların, yükselen faizlere rağmen ihtiyaç kredisine ilgisi sürüyor. Sabah'ta yer alan habere göre, faiz artırımlarının başladığı Haziran 2023'ten 29 Mart 2024'e kadar olan dönemde ihtiyaç kredileri de yüzde 26 artarak 1 trilyon 86 milyar liraya çıktı.

KARŞILAŞTIRMA YAPMADAN KREDİ ÇEKMEYİN

Kredi çekmeden önce bankaların kredi tekliflerini karşılaştırın. Çünkü her bankada farklı faiz oranları ve vade süreleri var.

Faiz oranları kişiden kişiye değişebilir, kredi notunuza göre bir başkasına önerilen kredi faiz oranı size çıkmayabilir ya da size daha uygun bir faiz oranı belirlenebilir. Bu nedenle bankaları karşılaştırmak size en uygun faiz oranını bulmanıza yardımcı olur.

KREDİYİ YALNIZCA İHTİYACINIZKADAR ÇEKİN

Bankalar size ihtiyacınızdan yüksek tutarlarda kredi fırsatı sunabilir. Ancak borcunuzu vaktinde ve zorlanmadan ödeyebilmek için ihtiyacınız tutarında kredi çekin. Ayrıca ödeyemediğiniz kredi borçları kredi notunun düşmesine neden olabilir ve bu bir başka kredi çekiminde sizi zorlayabilir.

BANKALARIN YENİ MÜŞTERİLERİNE ÖZEL DÜŞÜK FAİZLİ KREDİLERİNİ TAKİP EDİN

Daha önce müşterisi olunmamış bankalardan kredi alan tüketiciler, yeni müşteriler için uygulanan düşük faizli kredi ve sıfır faizli nakit avans kullanabilirler. Bu nedenle bankaların kampanyalarını takip etmekte yarar var.

VADE SAYILARINI KISA TUTUN

Bankalar ödeme kolaylığı için farklı vade seçeneği sunuyor. Ancak vade süresi ne kadar uzarsa geri ödemesi de o kadar artıyor. Bu nedenle gelire göre iyi bir ödeme planı oluşturup vadeyi kısa tutmakta yarar var.

İNTERNET ADRESİNE DİKKAT EDİN

Kredi başvurunuzu dijital kanallardan yaparken bankanın orijinal internet sitesi olduğundan emin olun. Bankanın web adresinin yazılı olduğu yerin sol yanında kilit işaretinin olmasına dikkat edin. Bu işaret, internet sitesinin güvenli bir site olduğu anlamına geliyor.

KREDİ NOTU FAİZİ ETKİLİYOR

Kredi notu, kredi çekerken çok önemli bir detay. Kredi notunuz iyiyse daha düşük faiz oranlarıyla kredi çekmeniz mümkün olabilir. Bu sebeple kredi notunuzu yüksek tutmak için finansal ödemelerinize, kredi kartı ekstresi ve mevcutta kullandığınız kredi varsa onların son ödeme tarihlerine dikkat edin.

SİGORTA YAPTIRIN

Bankalar hayat sigortası yaptıran kredi kullanıcılarına daha düşük oranda faiz seçenekleri sunabiliyor. Kredi ödeme sürecinde bir vefat durumu halinde bankaya borcunuzun kalmaması için bankanın önerdiği kurumdan sigorta yaptırabilirsiniz.

Bu durum hem vefatınız halinde borçlu kalma ihtimalinizi ortadan kaldırır hem de hayat sigortası ile verilen kredinin faiz oranı daha düşük olur. Özellikle kredi tutarı yüksekse sigortalı faiz oranı uzun vadede daha kârlı olur.

TANIMADIĞINIZ KİŞİLERE KEFİL OLMAYIN

Birine kefil olacaksanız bu, güvendiğiniz ve borcu zamanında ödeyeceğine inandığınız biri olmalı. Borçlarının geri ödemesini zamanında ve düzenli olarak yapacak güvenilir kişilere kefil olunması kredi notunu yükseltir. Aksi bir durum sizi hem zor durumda kalmanıza hem de kredi notunuzun düşmesine neden olabilir.

Kaynak: VATAN