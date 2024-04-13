Köpeklerine boğdurduğu kurdu yakarak katletti!

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yaşanan vahşette, bir kişi arazide gördüğü kurdu köpeklerine boğdurarak katletti. Ölen kurdu yakan kişi ile ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olay büyük tepkilere neden oldu.

Görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kısa sürede şahsın kimliğini belirleyerek gözaltına aldı.

Konuyla ilgili Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan; kurda işkence yapan ve bu işkence görüntülerini paylaşan şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından tespit edilmiş olup Kemah Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Ayrıca Kemah Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.