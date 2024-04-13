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Köpeklerine boğdurduğu kurdu yakarak katletti!

Erzincan'da yaşanan vahşet, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Bir kişi, arazide gördüğü kurdu köpeklerine boğdurduktan sonra yakarak katletti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, faili gözaltına aldı.

Demirören Haber Ajansı
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Köpeklerine boğdurduğu kurdu yakarak katletti! mask

Erzincan'ın Kemah ilçesinde yaşanan vahşette, bir kişi arazide gördüğü kurdu köpeklerine boğdurarak katletti. Ölen kurdu yakan kişi ile ilgili görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine olay büyük tepkilere neden oldu.

Görüntüler üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kısa sürede şahsın kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. 

Konuyla ilgili Erzincan Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyaya yansıyan; kurda işkence yapan ve bu işkence görüntülerini paylaşan şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından tespit edilmiş olup Kemah Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştır. Ayrıca Kemah Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.
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13 Nis 2024 - 18:05 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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Yorumlar

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İsmail - Allah rızası için bir miktar HAPİS cezası verin. Her canlı fıtratı gereği görevini yapıyor bu gezegende.

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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