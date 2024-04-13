POS çalışmıyor IBAN’a at uygulaması Maliye’nin radarında...

Bankalar ve kredi kartı okuma makinesi (POS makinesi ve imprinter cihazı) veren diğer kurumlar cihazlarda oluşan satış bilgilerini Maliye ile paylaşıyorlar. Bu bilgiler doğrudan beyanname üzerinden kontrol edilebiliyor. Kredi kartı ile yapılan ödemeler hem KDV hem de gelir ve kurumlar vergisi yönüyle kayıt altına alınıyor. Ancak son dönemde bazı işletmelerin vergi kaçırmak amacıyla fiş ve fatura düzenlememek için müşterisinden IBAN yoluyla tahsilat yapmak istediği anlaşıldı. Bu durumun yapılan tahsilatlar yönüyle hem KDV hem de gelir ve kurumlar vergisi yönüyle vergi kaybına yol açtığı belirtildi.

GÜZELLİK MERKEZİ’NİN IBAN’I OLABİLİR

Kaynaklar, alınan bir mal ya da hizmet karşılığı olarak IBAN hesabına para gönderilen kişilerin yasa dışı bir faaliyette de bulunmaları halinde bu hesaba para gönderenlerin tamamı için aynı suçla itham edilme riski taşıdığına dikkat çektiler. Örneğin vatandaşın gönderdiği IBAN’ın yasa dışı bahis faaliyetinde bulunan bir güzellik merkezi olabileceğine dikkat çekildi. Maliye yetkilileri vatandaşları uyararak, “Aynı zamanda alınan mal veya hizmet karşılığında fatura veya fiş alınmadığı zaman tüketici şikâyetine dayanak oluşturacak bir belge de ortada olmayacak” değerlendirmesi yaptılar.

MÜŞTERİLER IBAN’A YÖNLENDİRİLİYOR

Son dönemde küçük esnaf başta olmak üzere, bütün sektörlerde bu durumun yaygın olduğunu vurgulayan kaynaklar, özellikle hizmet sektöründe stok problemi bulunmadığı için müşterilerin IBAN yoluyla ödemeye yönlendirildiğini, tespit edilen sayının oldukça fazla olduğunu kaydettiler.

KAYITDIŞIYLA MÜCADELEDE TAKİBE DEVAM

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, kazançları ile harcamaları uyumlu olmayan kişilere yönelik yaptığı analizlere son dönemde hız verdi. Banka hesap hareketleri, tapu ve araç sicilleri gibi verilerden yola çıkarak kazançlarına kıyasla lüks yaşam emareleri bulunanlar, gerçek kazançlarını beyan dışı bırakanlar denetim kapsamına alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in genel yaklaşımı da, “Vergi kayıp ve kaçağına sebebiyet vererek haksız kazanç sağlayanların ve haksız rekabet oluşturanların takipçisi olmaya devam edeceğiz” olduğu dile getiriliyor.

Kaynak: HÜRRİYET