Mustafa Gürsel’e mektup!

Mustafa Erkan Aydın'ın yazısı

3 puanı hanemize yazdırmışız ve herkes bir nebze umutlanmış. "Olacak galiba bu iş" derken, Çorum maçı kadrosuna baktım, tam bir hayal kırıklığı yaşadım. Maçı televizyondan izledim ve hayatımda televizyondan izlediğim maçlar hakkında yorum yapmam, hatta yazmam ama, artık yazmam gerektiğini düşündüm.

Eğer bizi dinleyen biri varsa buradan sesleniyorum. Mustafa Hocam, kadroyu senin yaptığından şüphe duymaya başladım… Hocam, hatırlatmak istiyorum: Futbol temas oyunudur. Kaç faul yaptık, kaç kere ikili mücadelelerde ayakta kaldık? Arkadaşlarıma bunu hatırlatın lütfen. Ayrıca faul yapmayı da öğretin, nerede ve ne zaman yapılır diye.

Göztepe maçında ne gördün de Çorum maçında oynatıyorsun anlamış değilim. Duhan Aksu'nun performansı vasat. Göztepe maçındaki pozisyon hatası yüzünden 2. golü yedik. Amatörde benim oyumcum öyle hamle yapacak, vay haline, beni bilen bilir. Amatör oyuncu yapmaz öyle bir hamle. Ayrıca şunu belirtmek istiyorum: Bu kardeşimiz savunma prensiplerini bilmiyor. Lütfen oynadığı maçların videolarını açıp tek tek anlatın. Ayrıca futbol temas oyununda kaç faul yaptığına bir bakın. Bunun yanı sıra, Kasımpaşa gibi gençlere önem veren bir kulüp, bu kardeşimiz de bir şeyler görseydi bize yollamazdı.

Teknik ekibi çok iyi tanıyorum, seneye izleyin, gözden çıkarır bu kardeşimizi. Mustafa Hocam, Yusuf Abdioğlu kardeşimiz de bu kadar ısrarlı olmanı anlamış değilim. Hala neyi görmüyorsun bu arkadaşımızda? Bu kadroda Emir ve Burak sakatlanmadığı sürece oynayamaz. Oynattığın sürece bil ki play-off şansımız da gidecek. Hem Yusuf'u hem de bizleri yakma lütfen. Emir'i ön liberoda oynatmak ne demek? Adam Ümit Milli Kadrosuna stoper olarak seçilmiş. Yüzlerce sporcunun içinden senin yaptığına bak, Yusuf'u oynatacağım diye. Ön liberoda Vukoviç gibi bir oyuncun var, oynatmıyorsun. Emir'i oynatıyorsun. Hocam sıkma ayağına.

Mustafa Hocam, geri dörtlü Mehmet (Oğuz), Emir, Burak, Atilla. Bu dörtlü artık hücuma çıkmasın, asli görevlerini yapsınlar, biz gol yemeyiz. Play-off garantisi veriyorum. Ayrıca, bu arkadaşlara tekrar savunma prensiplerini resetleyin lütfen…

Ortaya da Vukoviç değişmez. Onun yanına Cihat olabilir. İkisi çakılı oynayacaklar. Neden mi? Candeias ve Amaral ile oynuyorsan onlardan savunma bekleme. İkili ön libero gibi oynarsak işimiz zor. Savunmayı sağlama al. Cihat ve Vukoviç… Önde artık kimi oynatırsan oynat. Candeias, Amaral, Barış, Beridze. Forvette Ramil Şeydayev iki hafta fena değildi. Diğerlerinden daha istekli ve arzulu gözüktü. Merkez forvet olabilir. Onun yanına Barış olabilir. Beridze’yi son 20 dakika daha faydalı diye düşünüyorum. Biraz bencil oynamasa bizi play-off’a taşır.

Hocam oyun disiplini son 15 dakika, özellikle orta sahayla tamamen kopuyor.Göztepe maçı 2-2… atsalar işimiz bitmişti. Çorum maçı. Son 10 dakikada kaçırdıkları pozisyonlar. Oyun disiplinine dikkatini çekmek istiyorum. Hocam, geri dörtlüyü bozma. 80 dakika oyunu tut, sonra kimi oyuna sokarsan sok. Giresun maçını saymıyorum . Ümraniye, Bandırma, Bodrum, Sakarya maçları için söylüyorum." Benden söylemesi…