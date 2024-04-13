Boluspor 3 maç sonra kazandı!

Trendyol 1.Lig'in 30. haftasında Boluspor, Ümraniyespor'u konuk etti. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 1-0 kazandı. Boluspor'un golünü 86. dakikada Tunahan Çiçek kaydetti.
3 maçlık galibiyet hasretine son veren Boluspor puanını 46'ya yükseltti. Galibiyet hasreti 3 maça çıkan Ümraniyespor ise 34 puanda kaldı.
Ligde bir sonraki hafta Boluspor, Eyüpspor'a konuk olacak. Ümraniyespor ise Kocaelispor'u ağırlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.