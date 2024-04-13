Hull City'de Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür şov yaptı!

İngiltere Championship 42. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, evinde Queens Park Rangers'ı konuk etti. Hull mücadeleden 3-0 galip ayrılarak play-off için iddiasını sürdürdü.
OZAN TUFAN'DAN 1 GOL 1 ASİST
Maça iyi başlayan Hull City'i öne geçiren golü Ozan Tufan kaydetti. Milli oyuncu, 8. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle alkış aldı.
Hull City, karşılaşmanın 27. dakikasında Fabio Carvalho'nun attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Golde asisti milli futbolcu Ozan Tufan yaptı. Ozan Tufan bu sezon 9 gol 1 asist ile beklentileri karşılayan bir performans sergiliyor.
ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN ASİST
Ozan Tufan'ın attığı golde asisti bir başka milli futbolcu Abdülkadir Ömür yaptı. Yıldız isim görev aldığı 12. maçta 2. asistini yapmış oldu.
İŞTE PUAN DURUMU
Hull City bu sonuça puanını 65'e yükseltti. Queens Park Rangers ise 47 puanla 19. sırada kaldı. Play-off potasında yer almak isteyen Hull City, en yakın takipçisinin 4 puan gerisinde bulunuyor.
1- Leicester City: 89
2- Ipswich Town: 88
3- Leeds United: 87
4- Southampton: 81
5- West Bromwich: 73
6- Norwich City: 69
7- Hull City: 65
Kaynak: MİLLİYET
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.