Hull City'de Ozan Tufan ve Abdülkadir Ömür şov yaptı!

İngiltere Championship 42. hafta mücadelesinde Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, evinde Queens Park Rangers'ı konuk etti. Hull mücadeleden 3-0 galip ayrılarak play-off için iddiasını sürdürdü.

OZAN TUFAN'DAN 1 GOL 1 ASİST

Maça iyi başlayan Hull City'i öne geçiren golü Ozan Tufan kaydetti. Milli oyuncu, 8. dakikada ceza sahası dışından attığı müthiş golle alkış aldı.

Hull City, karşılaşmanın 27. dakikasında Fabio Carvalho'nun attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Golde asisti milli futbolcu Ozan Tufan yaptı. Ozan Tufan bu sezon 9 gol 1 asist ile beklentileri karşılayan bir performans sergiliyor.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN ASİST

Ozan Tufan'ın attığı golde asisti bir başka milli futbolcu Abdülkadir Ömür yaptı. Yıldız isim görev aldığı 12. maçta 2. asistini yapmış oldu.

İŞTE PUAN DURUMU

Hull City bu sonuça puanını 65'e yükseltti. Queens Park Rangers ise 47 puanla 19. sırada kaldı. Play-off potasında yer almak isteyen Hull City, en yakın takipçisinin 4 puan gerisinde bulunuyor.

1- Leicester City: 89

2- Ipswich Town: 88

3- Leeds United: 87

4- Southampton: 81

5- West Bromwich: 73

6- Norwich City: 69

7- Hull City: 65

Kaynak: MİLLİYET