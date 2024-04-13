Şeker Mahallesi’nde Çark Deresi'nde ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ceset, itfaiye ekiplerince dere kenarından çıkartılırken polis ekiplerince bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Yapılan ilk incelemelerde cesedin 61 yaşındaki Ahmet Okur’a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Okur’un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine otopsi merkezine sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.
- Asayiş
Sakarya’da derede erkek cesedi bulundu
Sakarya’nın Adapazarı ilçesindeki Çark Deresi'nde erkek cesedi bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.