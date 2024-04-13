Kandıra Belediyesi'nde komisyon belli oldu

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından Kandıra Belediyesinde ilk meclis toplantısı Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez başkanlığında gerçekleşti. İlk meclis saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Yeni meclis üyelerini tebrik eden Başkan Ölmez, meclise yönelik birlik beraberlik vurgusu yaptığı kısa konuşmada, “ Seçim bitti. Bundan sonra önemli olan Kandıra’ya hizmettir. Bunu da elbirliği ile sizlerle beraber yapacağız. Birlik bütünlük içerisinde uyum içerisinde Kandıra’ya hizmet etmeyi ümit ediyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun‘’ dedi.

Nisan ayı meclis toplantısında faaliyet raporu oylanarak meclisten geçerken, denetleme komisyon raporu da gündeme alındı. Dokuz gündem maddesinin görüşüldüğü ilk meclis toplantısında komisyonlarda belirlendi. Kandıra Belediye Meclisi’nde 1. Başkan Vekili Sertan Kulaç olurken, 2. Başkan Vekili Selahattin Okan, Meclis Katip Üyeleri Barış Gülsever, Zeynep Özdemir, Encümen Üyeleri İsmail Aysu, Barış Gülsever, Plan ve Bütçe Komisyonu Sertan Kulaç, Zeynep Özdemir, İsmail Babür, Mustafa Yağız, Nedim Arıoğlu, İmar Komisyonu Hüseyin Ayaz, Zehra Özaydın, Ali Osman Erol, Selim Bayburt, Yüksel Özkan, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Zafer Kaçar, Recep Alçın, Nilgün Gürcan, Abdülkadir Köksal, Recep Şahin, Türlü İşler Komisyonu Selahattimn Okan, Fehmi Evren Dinç, Uğur Vural, Murat Küçüktecer, Hakan Akbaş, Marmara Belediyeler Birliği Fehmi Evren Dinç, Uğur Vural, Kıyı Bandı Kültür ve Turizm Koruma Birliği’ne Recep Alçın, Ali Osman Erol, Selahattin Okan, Nilgün Gürcan, Barış Gülsever, Hüseyin Ayaz, Zehra Özaydın, Zafer Kaçar, Zeynep Özdemir, Abdülkadir Köksal, Selim Bayburt, Murat Küçüktecer seçildi.