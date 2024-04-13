İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

İsrail devlet televizyonu KANN, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını belirtti

Ürdün, "bölgedeki tehlikelerin artması" nedeniyle hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatılacağını açıkladı.

İsrail ordusu, tehdit değerlendirmesinin ardından ülke saatiyle bu gece 23.00'ten itibaren iki gün boyunca geçerli olacak güvenlik talimatlarını açıkladı. Güvenlik uygulamaları kapsamında İsrail genelinde okullar iki gün tatil edildi. Ülke genelinde uyarı yapılan yerler hariç bin kişiye kadar toplanmaya izin verildi, açık havada çalışmaya ve iş yerlerine ise kısıtlama getirilmedi.

Gazze Şeridi'ndeki plajlar kapatıldı

Gazze Şeridi'nin çevresindeki bazı bölgelerde açık havada 100, kapalı mekanlarda 300 kişiye kadar toplanılabileceği belirtildi. "Çatışma riskinin yüksek" olduğu belirtilen kuzeydeki bölgelerde açık havada 30, kapalı mekanlarda 300 kişiye kadar toplanılmasına izin verildiği, Gazze Şeridi ve kuzeydeki plajların kapatıldığı kaydedildi.

Her iki bölgede de yakınlarda güvenli sığınak bulunması halinde açık alanda veya iş yerlerinde çalışılabileceği belirtildi. Güvenlik uygulamalarının yürürlüğe konulduğu kuzeydeki bölgeler ile Gazze Şeridi çevresinde, yakınlarda güvenli sığınak olması halinde açık alanda veya iş yerlerinde çalışılabileceği bildirildi.

Gallant: ABD'den askeri destek alıyoruz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İran'dan olası saldırı tehdidine karşı ABD öncülüğündeki ortaklarının ülkesine askeri destekte bulunduğunu söyledi.

Gallant, yaptığı açıklamada, İran ve vekillerinin, İsrail'e yönelik muhtemel saldırı planını yakından izlediklerini belirtti.

İsrail vatandaşlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alacaklarına dikkati çeken Gallant, "Son günlerde savunma ve saldırı mekanizmamızı güçlendirdik. İsrail bünyesinde ve ABD öncülüğündeki ortaklarımızla birlikte karada, havada, denizde ve istihbarat teşkilatımıza yeni yetenekler ekledik." diye konuştu.

Gallant, İran'dan saldırı düzenlenmesi durumunda karşılık vereceklerini sözlerine ekledi.

Ürdün hava sahasını geçici olarak kapattı

Ürdün, "bölgedeki tehlikelerin artması" nedeniyle hava sahasının tüm uçuşlara geçici olarak kapatılacağını açıkladı.

Ülkenin resmi ajansı PETRA'nın haberine göre, Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamada, Ürdün hava sahasının yerel saatle 23.00'ten (TSİ 23.00) itibaren gelen, giden ve transit tüm uçuşlara "birkaç saat" kapatılacağı duyuruldu.

Açıklamada, bu uygulamanın, gelişmelere göre güncellenip kontrol edileceği belirtildi.

Ülkenin hava sahasını kapatma kararının, "uyulan uluslararası standartlara göre risklerin değerlendirilmesinin ardından bölgedeki tehlikelerin artması nedeniyle güvenliği ve Ürdün hava sahasında sivil havacılığın güvenliğini korumak amacıyla" alındığı aktarıldı.

İsrail devlet televizyonu KANN: İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

İsrail devlet televizyonu KANN ise İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını belirtti.