13 yıldır sperm bağışlayan adamın 180 çocuğu var

İngiltere'nin "en üretken babası" olarak adlandırılan 52 yaşındaki Joe, suni döllenme ile sperm donörlüğüne ek olarak, doğal döllenme (seks) ve kısmi döllenme (alıcının içine boşalmadan önce mastürbasyon yoluyla kendini boşalmaya yaklaştırmak) gibi çeşitli yöntemler uyguluyor.

Sonuç olarak, tam zamanlı bir işe sahip olamadığını veya bir aşk hayatı sürdüremediğini belirtiyor.

Yumurtlama dönemlerinde kadınlara yardımcı olabilmek için onlarla cinsel birliktelik de gerçekleştirdiğini söyleyen adam, kendisini eleştirenleri "klavye delikanlıları" olarak tanımladı ve şunu ekledi: "İnternetin insanları insanlıktan çıkarması çok kolay oluyor"

Kendisine ait bir özel hayatı kalmadığını belirten Joe, "Bu işi yalnızca seks için yaptığımı düşünenler yanılıyor. Acımasız yorumlara maruz kalıyorum. Ben insanlara yardımcı olmaya çalışıyorum ve bu yüzden kendi özel hayatımdan vazgeçtim. Sevgilim bile olamıyor. Kadınlarla buluşmak için en uygun zamanı hesaplamalarına yardımcı olmak için çok zaman harcadığımdan ve yumurtlama zamanları değişebildiğinden, her zaman yardıma hazır olmam gerekiyor ve bu da sperm bağışları dışında kadınlarla romantizm yaşamamı kısıtlıyor" diye konuştu.

Joe, "İnsanların internette incitici yorumlar yapması çok kolay, çünkü onlara gerçek bir insan gibi görünmüyorum, benimle yüz yüze tanışsalar bunu söylemezler. Birisi kan bağışında bulunduğunda kendisine bir bardak portakal suyu veya bir tişört hediye ediliyor ve arkadaşlarına gönüllü faaliyetlerinden bahsederken gurur duyuyorlar. Hiç kimse onları portakal suyu, tişörtler ve halkın övgüsü için kan bağışlamakla suçlamıyor. O halde neden benimle dalga geçiyorlar? Yaptığım şey sayesinde, yardımcı olduğum ailelerin hayatlarında önemli bir yerim var ve bu da beni 9-5 bir işte çalışmaktan daha sıradışı hale getiriyor" diye ekledi.

Kaynak: T24