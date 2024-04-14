Kumarbaz ponzi Türkleri çarptı

İngiltere'de Eyüp M., ponzi yöntemini kullandı; yüksek kâr vaat ettiği iş insanlarını dolandırdı. Yurtdışındaki otellerde çoğu Türk olan zenginleri gözüne kestiren Eyüp M.'nin sistemi şöyle işledi. Kıbrıs, Gürcistan, Bulgaristan, Letonya, Monte Carlo ve İngiltere'deki kumarhanelerde tanıştığı kişilerle yakınlık kuran zanlı, %100 kâr teklifiyle paralar topladı; ufak ufak geri ödemeler yaptı. Planın son aşamasında daha büyük paralar alarak ortadan kayboldu.
3 DİLDE ARANIYOR
Vurgun miktarının 15 milyon doları bulduğu öğrenildi. Firari şüpheli hakkında Google'da Eyüp M. dolandırıcılığı başlığı altında 3 dilde sayfa açıldı.
Kaynak: AKŞAM
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.