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Kumarbaz ponzi Türkleri çarptı

İngiltere'de Eyüp M., ponzi yöntemini kullanarak iş insanlarını dolandırdı. Vurgun miktarının 15 milyon doları bulduğu öğrenildi.

Kumarbaz ponzi Türkleri çarptı mask

İngiltere'de Eyüp M., ponzi yöntemini kullandı; yüksek kâr vaat ettiği iş insanlarını dolandırdı. Yurtdışındaki otellerde çoğu Türk olan zenginleri gözüne kestiren Eyüp M.'nin sistemi şöyle işledi. Kıbrıs, Gürcistan, Bulgaristan, Letonya, Monte Carlo ve İngiltere'deki kumarhanelerde tanıştığı kişilerle yakınlık kuran zanlı, %100 kâr teklifiyle paralar topladı; ufak ufak geri ödemeler yaptı. Planın son aşamasında daha büyük paralar alarak ortadan kayboldu.

3 DİLDE ARANIYOR

Vurgun miktarının 15 milyon doları bulduğu öğrenildi. Firari şüpheli hakkında Google'da Eyüp M. dolandırıcılığı başlığı altında 3 dilde sayfa açıldı.

Kaynak: AKŞAM
# büyük, yüksek, TÜRK

14 Nis 2024 - 00:16 - Asayiş

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