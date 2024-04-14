Süper Lig’in 32’nci haftasında Adana Demirspor, sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Kayserisporlu futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Adana Demirspor taraftarıyla sözlü tartışma yaşadı. Bunun üzerine iki tribünden de sahaya yabancı madde atıldı. Tepki gösteren taraftarlardan biri sahaya girdi. Taraftar, polis ekiplerince gözaltına alındı. İki takımın teknik direktörleri ve yöneticileri taraftarları sakinleştirmek için çaba sarf etti. Adana’da maç sonu olay çıktı
- Spor
Adana’da maç sonu olay çıktı
Adana Demirspor – Kayserispor maçının ardından Hasan Ali Kaldırım’la gerginlik yaşayan bir taraftar sahaya indi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.