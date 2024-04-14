Esenyurt'ta bir ATM vatandaşlara sahte 100 TL verdi

ATM VATANDAŞLARA SAHTE 100 TL VERDİ

Olay, dün Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir ATM'de yaşandı. Kazım Yılmaz isimli bir vatandaş, para çektikten sonra 100 TL'lik banknotların sahte olduğunu fark etti. O sırada yine aynı şekilde sahte para alan vatandaşlar da ATM'nin önüne gelerek çektikleri paraları geri yatırdı. Aynı bölgede daha öncede ATM'lerden sahte para verildiğini belirten vatandaşlar ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

"YETKİLİLER BİR AN ÖNCE ÖNLEM ALMALI"

ATM'den çektiği paranın sahte olduğunu belirten Kazım Yılmaz, "ATM'den para çektik, verdiği 100 TL'lik banknotların sahte olduğunu anladım. O sırada başka bir vatandaş daha geldi ve sahte para verdiğini söyledi. Biz paraları bir süre uğraştıktan sonra ATM'ye geri yatırdık. Aradan 2 dakika bile geçmeden başka biri daha elinde bir tomar sahte para ile geldi. Bir süre daha orada bekledik ve gelen vatandaşları uyardık. Bir an önce yetkililerin konu hakkında önlem alması gerekiyor" dedi.