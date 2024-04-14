ÇORUM HATA YAPMADI: 1-3

Trendyol 1. Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde Play-Off hattında yer alan Çorum FK, deplasmanda geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Altay'ı 3-1 mağlup etti.
Konuk takım 16'ncı dakikada Ahmet İlhan'ın golüyle öne geçerken, ev sahibi ekip 31'inci dakikada Salih ile beraberliği yakaladı. Çorum temsilcisi 38'inci dakikada Nalepa'nın golüyle tekrar öne geçip ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Çorum FK, 90+4'üncü dakikada Suat'ın attığı golle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Çorum FK, 52 puana ulaşıp maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yükseldi. Üst üste 6'ncı mağlubiyetini alan Altay ise 15 puanda kaldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.