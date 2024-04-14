- Spor

ÇORUM HATA YAPMADI: 1-3

Trendyol 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Altay sahasında Çorum FK'yı ağırladı. Mücadeleyi 3-1 kazanan deplasman ekibi 3 puanı hanesine yazdırdı. Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri Ahmet İlhan, Nalepa ve Suat kaydetti. Altay'ın tek golü Salih'ten geldi.

ÇORUM HATA YAPMADI: 1-3 mask

Trendyol 1. Lig'in 30'uncu hafta mücadelesinde Play-Off hattında yer alan  Çorum FK, deplasmanda geçen hafta küme düşmesi kesinleşen Altay'ı 3-1 mağlup etti.

Konuk takım 16'ncı dakikada Ahmet İlhan'ın golüyle öne geçerken, ev sahibi ekip 31'inci dakikada Salih ile beraberliği yakaladı. Çorum temsilcisi 38'inci dakikada Nalepa'nın golüyle tekrar öne geçip ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Çorum FK, 90+4'üncü dakikada Suat'ın attığı golle 3-1'lik galibiyete ulaştı. Bu sonuçla Çorum FK, 52 puana ulaşıp maç fazlasıyla 3'üncü sıraya yükseldi. Üst üste 6'ncı mağlubiyetini alan Altay ise 15 puanda kaldı.
# çorum fk

14 Nis 2024 - 00:55 - Spor

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