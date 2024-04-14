Kocaelispor-Giresunspor (CANLI ANLATIM)

MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR- GİRESUNSPOR
YILDIZ ENTEGRE KOCAELİ STADYUMU - KOCAELİ (EVSAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİZ)
14.04. 2024 - 19:00
HAKEMLER: DAVUT DAKUL ÇELİK(Hakem), SEZGİN ÇINAR(1. Yardımcı Hakem), MEHMET KAPLUHAN(2. Yardımcı Hakem), HASAN KAÇAR(Dördüncü Hakem)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.