14 Nis 2024 - 01:03- Spor G:

Kocaelispor-Giresunspor (CANLI ANLATIM)

Trendyol 1.Lig’de Süper Lig’i kovalayan 4.sıradaki Kocaelispor, bugün küme düşmeyi garantileyen Giresunspor'u ağırlayacak. 19.00'da başlayacak maç Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak.

ÖMER LÜTFİ ÇELİK
ÖMER LÜTFİ ÇELİK Tüm Haberleri
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MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR- GİRESUNSPOR

YILDIZ ENTEGRE KOCAELİ STADYUMU - KOCAELİ (EVSAHİBİ TAKIM SEYİRCİSİZ)

14.04. 2024 - 19:00

HAKEMLER: DAVUT DAKUL ÇELİK(Hakem), SEZGİN ÇINAR(1. Yardımcı Hakem), MEHMET KAPLUHAN(2. Yardımcı Hakem), HASAN KAÇAR(Dördüncü Hakem)
# Kocaelispor, 2024

14 Nis 2024 - 01:03 - Spor

Mahreç  Ömer Lütfi Çelik

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