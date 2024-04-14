Kartepeliler o sokağa kaldırım bekliyor!

Kartepe, doğal güzellikleri ve eşsiz manzarasıyla bilinen bir kasaba olmasına rağmen, günlük yaşamın bazı temel gereksinimleri ne yazık ki göz ardı ediliyor. Özellikle Sinema Sokak’ta yaşayanlar için durum daha da vahim. Bu sokakta kaldırım olmaması nedeniyle, yayalar her gün tehlike altında yürüyüş yapmak zorunda kalıyor. Sinema Sokak, Kartepe’nin en işlek yollarından biri. Ancak bu hareketliliğin olumsuz bir yan etkisi var: Kaldırımın olmayışı. Araçlar, sokak boyunca hızla geçerken yayalar için güvenli bir alan bulunmuyor. Bu, özellikle okula giden çocuklar olmak üzere, tüm yaya trafiği için büyük risk oluşturuyor.

CİDDİ BİR GÜVENLİK MESELESİ

Vatandaşların şikayetleri artarak devam ediyor. Kartepe Sinema Sokak’taki kaldırım sorunu, sadece bir konfor eksikliği değil, aynı zamanda ciddi bir güvenlik meselesi olarak karşımıza çıkıyor. Sokakta yaşayanlar, özellikle okulların açılma dönemlerinde yaşanan yoğunlukla birlikte, tehlikenin daha da arttığını belirtiyorlar. “Çocuklarımız için endişe ediyoruz,” diyor mahalle sakinlerinden bir anne, “Sabahları okula gitmek bir yana, akşamları eve dönerken de aynı tehlikeyle yüz yüze kalıyorlar. Kartepe Belediyesi’nin bir an önce buraya müdahale etmesini ve kaldırım yapılmasını istiyoruz.” Belediye yetkilileri ise konu hakkında henüz net bir açıklama yapmış değil.