Muhammet Güler vefat etti

Güler’in cenazesi bugün (14 Nisan Pazar) ikindi namazına müteakip Hacı Kemal Destebaşı Camii’nden kaldırılacak.
Muhammet Güler’in vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise şu ifadeleri kullandı:
“İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi raciun. Çalışma arkadaşımız Muhammet Güler’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhum personelimiz Muhammet Güler’e Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Cenaze yarın ikindi namazına müteakip Hacı Kemal Destebaşı Camii’den kaldırılacaktır.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.