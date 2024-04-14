AKP’den bayram sonrası ilk gündem yeni anayasa

22 yıl sonra ikinci parti konumuna düşen AKP’de 31 Mat seçimlerine ilişkin değerlendirme süreci sürerken, partinin beklenen yeni anayasa çalışmalarına bayramdan sonra başlaması bekleniyor. İlk adım TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un partilere ziyaretiyle gelecek.

Hürriyet’te aktarına göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bayramdan sonra Meclis’te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ederek bir niyet beyanında bulunacak. Kurtulmuş’un ziyareti ile yeni anayasa çalışmasıyla ilgili usül ve esasları belirlenerek yeni bir süreç başlatılmış olacak.

Yine her partinin kendi anayasa önerisini hazırlaması ya da ortak bir komisyon kurulması gibi başlıklar masada olacak. Çalışma usul ve esasların belirlenmesinin ardından taslak metin için çalışmalara start verilecek.

Barolar, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve akademik camia da katılım gösterecek

Ayrıca, Meclis Başkanlığı da yeni anayasa için barolar, sivil toplum kuruluşları, sendikalar ve akademik camiayı da çalışmaya katkı sunması için davet edecek.

Erdoğan'ın görev süresi

Öte yandan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir kez daha seçilebilmesiyle ilgili AKP’nin yeni anayasa çalışmasında Cumhurbaşkanı’nın görev süresini uzatan bir düzenlemeye yer verip vermeyeceği konuşulanlar arasında. Kulislerden bu düzenlemeye sıcak bakılmadığı öğrenilirken, Erdoğan’ın yeniden adaylığı için tek alternatif olarak erken seçim formülü öne çıkıyor. AKP kurmayları, erken seçimin zamanı için ise 2027 yılı sonu 2028 yılı başına dikkat çekiyor.

Kaynak: T24