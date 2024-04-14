- Siyaset

Küçükkaya'dan Serdar Mahallesi'ne teşekkür ziyareti!

31 Mart yerel seçimlerinin ardından bayram coşkusu yaşandı. Yerel seçimlerde yoğun bir tempoyla her gün görünen siyasiler ise bayramın ilk gününden beri görünmüyor. 

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Küçükkaya'dan Serdar Mahallesi'ne teşekkür ziyareti! mask
Küçükkaya'dan Serdar Mahallesi'ne teşekkür ziyareti!
Küçükkaya'dan Serdar Mahallesi'ne teşekkür ziyareti!
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TEŞEKKÜR TURU 

İzmit'te AKP'li rakibine 21 bin oy fark atan ve belediye meclisini alan CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ümit Küçükkaya bayramı teşekkür turları ile geçirdi. Seçimde Hürriyet'in oylarını arttırdığı Serdar Mahallesinde vatandaşlarla ile buluşan Küçükkaya bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

HOŞ SÜRPRİZ 

Paylaşımında"Bu seçimlerde çok güzel sonuç aldığımız Serdar Mahallemize bir çay içmelik uğradık. Meclis üyesi arkadaşım Cengiz Özcan, parti büyüklerimiz Erkin Akbaş ve Hüseyin Güçlükaş ile beraber bizi ağırlayan koordinatörümüz İsa Turcan ve meclis üyemiz Cemal Dolanbey’e sonsuz teşekkürler. Fatma Başkanımızla beraber fotoğrafımızın hala asılı olması bizler için çok hoş sürpriz oldu. Teşekkürler Serdar..'' ifadelerini kullandı
# AKP, oldu, medya, chp, İzmit belediyesi

14 Nis 2024 - 09:01 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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