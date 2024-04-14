Küçükkaya'dan Serdar Mahallesi'ne teşekkür ziyareti!

TEŞEKKÜR TURU

İzmit'te AKP'li rakibine 21 bin oy fark atan ve belediye meclisini alan CHP İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Ümit Küçükkaya bayramı teşekkür turları ile geçirdi. Seçimde Hürriyet'in oylarını arttırdığı Serdar Mahallesinde vatandaşlarla ile buluşan Küçükkaya bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

HOŞ SÜRPRİZ

Paylaşımında"Bu seçimlerde çok güzel sonuç aldığımız Serdar Mahallemize bir çay içmelik uğradık. Meclis üyesi arkadaşım Cengiz Özcan, parti büyüklerimiz Erkin Akbaş ve Hüseyin Güçlükaş ile beraber bizi ağırlayan koordinatörümüz İsa Turcan ve meclis üyemiz Cemal Dolanbey’e sonsuz teşekkürler. Fatma Başkanımızla beraber fotoğrafımızın hala asılı olması bizler için çok hoş sürpriz oldu. Teşekkürler Serdar..'' ifadelerini kullandı