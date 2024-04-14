76 milyonluk teklif: Büyükşehir’den Kartepe’ye İtfaiye müfrezesi

Kocaeli İtfaiyesi, gücüne güç katmaya devam ediyor. Olaylara daha hızlı ve etkili müdahale edilmesi için kendini sürekli yenileyen Kocaeli İtfaiyesi, önümüzdeki dönemde büyümeye devam edecek. Geçtiğimiz günlerde filosuna 11 yeni araç ekleyen Kocaeli Büyükşehir İtfaiyesi, bu kapsamda Kartepe’ye itfaiye müfrezesi yapmak için kolları sıvadı. Acil durumlarda bölgeye hizmet etmek üzere 3296 metrekare alanda yapılacak 5 araçlık İtfaiye müfreze binası 1300 metrekare kapalı alana sahip olacak.
ARAÇ FİLOSU 114’E ÇIKTI
Türkiye’nin eğitim üssü olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, bir yandan teknik ve mesleki eğitimlerini sürdürürken diğer yandan zamanla ortaya çıkan ekipman ve mekan ihtiyaçlarını da karşılıyor. Şehirdeki olaya müdahale süresi 3 ila 5 dakika arasında, kırsalda ise 14 ila 30 dakika arasında olan Kocaeli İtfaiyesi 11 yeni itfaiye aracını filosuna katmış ve filosundaki araç sayısını böylece 114’e çıkarmıştı. Kocaeli İtfaiyesi, şimdi de Kartepe Çiftlik Mahallesi’nde kuracağı itfaiye müfrezesi ile bölgeye hizmet verecek.
5 FİRMA TEKLİF VERDİ
Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihale salonunda gerçekleştirilen e-ihaleye 5 firma katılarak teklif verdi. En düşük teklifin 40 milyon 372 bin TL olduğu ihalede en yüksek teklif ise 76 milyon 800 bin TL oldu. İhale komisyonunun yapacağı değerlendirmenin ardından ihaleyi kazanan firma belirlenerek yer teslimi yapılacak.
İHALEYE KATILAN FİRMALAR VE TEKLİFLERİ
Türktaş Mimarlık 40 milyon 372 bin TL
Can İnşaat 45 milyon TL
Atlasbk İnşaat 51 milyon 791 bin 320 TL
FS Saygılı İnşaat 64 milyon 371 bin TL
Arttech Yapı 76 milyon 800 bin TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Derinceli - 40 milyon tl teklif veren firma ile 76 milyon tl teklif veren firma arasındaki fark ne olabilir kiii?
Emekli - Ülkenin en borçlu belediyesi maşallah.milletide su faturası ile soyan bir akp belediyesi.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.