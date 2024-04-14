Gölcük Belediyesi tarafından Anıtpark'ta oluşturulan etkinlik alanında çocuklara özel sahne oyunları, mini tiyatro, şişme çocuk oyun parkı ve çeşitli etkinlikler, bayram coşkusunu ikiye katladı. Çocuklar; aileleriyle birlikte geldikleri etkinlik alanında, gönüllerince oyunlar oynayarak unutmayacakları bir bayram yaşadı. Alana gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği çocukların eğlencelerine ortak oldu.
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Gölcük'te çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı
Gölcük Belediyesi'nin Ramazan Bayramı kapsamında Anıtpark'ta hazırladığı oyun alanını dolduran çocuklar, coşku içerisinde doyasıya eğlendi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.