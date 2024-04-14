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Gölcük'te çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı

Gölcük Belediyesi'nin Ramazan Bayramı kapsamında Anıtpark'ta hazırladığı oyun alanını dolduran çocuklar, coşku içerisinde doyasıya eğlendi.

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Gölcük'te çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı
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Gölcük Belediyesi tarafından Anıtpark'ta oluşturulan etkinlik alanında çocuklara özel sahne oyunları, mini tiyatro, şişme çocuk oyun parkı ve çeşitli etkinlikler, bayram coşkusunu ikiye katladı. Çocuklar; aileleriyle birlikte geldikleri etkinlik alanında, gönüllerince oyunlar oynayarak unutmayacakları bir bayram yaşadı. Alana gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği çocukların eğlencelerine ortak oldu.
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14 Nis 2024 - 10:01 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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