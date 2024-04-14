Gölcük'te çocuklar bayram coşkusunu doyasıya yaşadı



Gölcük Belediyesi tarafından Anıtpark'ta oluşturulan etkinlik alanında çocuklara özel sahne oyunları, mini tiyatro, şişme çocuk oyun parkı ve çeşitli etkinlikler, bayram coşkusunu ikiye katladı. Çocuklar; aileleriyle birlikte geldikleri etkinlik alanında, gönüllerince oyunlar oynayarak unutmayacakları bir bayram yaşadı. Alana gelen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği çocukların eğlencelerine ortak oldu.