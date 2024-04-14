Türk futbolunda yabancı hakem uygulaması ilk değil!

Türk futbolunda yabancı VAR ile yeni dönemin kapıları açıldı. Ancak yabancı hakem uygulaması ilk değil.
Coşkun Çelik’in ‘Yüzümüz Futbol’ adlı kitabı, bu konuda önemli bir kaynak:
"Ülkemizde maç yöneten ilk yabancı hakem, İstanbul Ligi’nin de kurucularından olan James La Fontaine’di (1907). Ardından yabancı hakem fikri 1933’te ortaya atıldı. 10 Kasım 1933’teki İzmirspor-Fenerbahçe maçını Avusturyalı Meyis yönetti. 20 Kasım 1949’daki Türkiye-Suriye milli maçını yönetmek için ülkemize gelen üç İtalyan hakem, federasyondan teklif aldı."
VİZESİZ GİRİYORLARDI
"Vefa-Emniyet maçını Silvano Ermano; Galatasaray-Beykoz maçını Guido; 27 Kasım 1949’da oynanan ve 1-1 sonuçlanan Fenerbahçe-Beşiktaş maçını ise Augustino Gamba yönetti. Bu derbide Gamba’nın yardımcılıklarını Guido ve Ermano yaptı. 1952’de üç büyüklerin ortak talebiyle gelen yabancı hakemler, Türkiye’ye vizesiz giriş yapıyordu."
1970-71 sezonundan itibaren, Hasan Polat’ın TFF Başkanlığı dönemiyle birlikte, yabancı hakem konusu rafa kaldırıldı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.