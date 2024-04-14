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Bayram bilançosu: 8 gününde 66 ölü

İçişleri Bakanlığı 9 günlük bayram tatili boyunca yaşanan trafik kazası bilançosunu paylaştı.

Demirören Haber Ajansı
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Bayram bilançosu: 8 gününde 66 ölü mask

9 günlük Ramazan Bayramı yarın sabah mesai ile birlikte son buluyor.  Her bayram olduğu gibi bu bayram da yollar maalesef kan gölüne döndü. İlk sekiz günde yaşanan kazaların bilançosunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.Buna göre; bayram tatilinin ilk 8 gününde toplam 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi.Bu kazalarda 66 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.
# Ramazan Bayramı

14 Nis 2024 - 10:53 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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