9 günlük Ramazan Bayramı yarın sabah mesai ile birlikte son buluyor. Her bayram olduğu gibi bu bayram da yollar maalesef kan gölüne döndü. İlk sekiz günde yaşanan kazaların bilançosunu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.Buna göre; bayram tatilinin ilk 8 gününde toplam 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi.Bu kazalarda 66 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti.
- Asayiş
Bayram bilançosu: 8 gününde 66 ölü
İçişleri Bakanlığı 9 günlük bayram tatili boyunca yaşanan trafik kazası bilançosunu paylaştı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.