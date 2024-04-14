Kocaeli'de o yasak başladı!

Kocaeli Valiliği, Ramazan Bayramı tatili dönüşünde kentte oluşabilecek trafik yoğunluğunu önleyebilmek adına çeşitli tedbirler aldı.Kentin önemli trafik noktalarında ekipler düzenli olarak denetim ve kontrollerde bulunurken, bazı kritik güzergahlar kamyon, çekici ve tanker cinsi uzun araçların girişine kapatıldı.

BİR GÜN KAPALI

Valilik tarafından alınan karar ile kamyon, çekici ve tanker cinsi uzun araçların 14 Nisan günü saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar kente girişi yasaklandı.Bu tarihler arasında D-100 (İstanbul- Kocaeli- Sakarya- Ankara Karayolu), D-130, D-575, D-595 (İzmit- Yalova- Bursa Karayolu), O-4 (İstanbul-Ankara Otoyolu), O-5 (İstanbul-Osmangazi Köprüsü- İzmir Otoyolu) ve O-7'yi (Kuzey Marmara) kullanacak kamyon, çekici ve tanker cinsi araç sürücülerin, valilik tarafından belirlenen park alanlarında bekletileceği öğrenildi.