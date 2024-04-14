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Dermatoloji uzmanından 'cilt bariyeri' uyarısı: Makyaj yapmadan bir daha düşünün...

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, sosyal medyanın da etkisiyle son zamanlarda çılgınlık haline dönüşen çok fazla sayıda kozmetik ve makyaj malzemesi kullanımının, 40 yaş civarı başlaması gereken cilt bariyeri sorunlarını, 18'li yaşlara kadar düşürdüğünü söyledi. Cilt bariyerinin çökmesi ise egzamadan aşırı akneye, tedavisi daha uzun sürecek ve daha çok masrafa yol açacak tablolara yol açıyor.

Dermatoloji uzmanından 'cilt bariyeri' uyarısı: Makyaj yapmadan bir daha düşünün... mask

Son yıllarda özellikle sosyal medyada trend haline gelen türlü türlü cilt ya da makyaj ürünlerinin üst üste kullanımına dair paylaşımların da etkisiyle henüz 18'li yaşlardaki gençlerin cilt bariyerleri çöküyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, cilt bakımı ya da makyaj için onlarca çeşit temizleyici, krem, cilt serumu, fondöten, kapatıcı vb makyaj malzemesi kullanımının, 40'lı yaşlarda başlaması gereken cilt bariyerindeki bozulmayı, çok daha erken yaşlara taşıdığını kaydetti.

40'LI YAŞLARDA BEKLENEN TABLO 20 YIL ÖNCEYE ÇEKİLİYOR

Derinin üst tabakasında yer alan ölü tabakanın cilt bariyeri olarak adlandırıldığını anlatan Prof. Dr. Kutlubay, "Bu tabaka, deride bir koruyucu bir film tabaka oluşturuyor. Bu koruyucu tabakanın önemi, dış ortamdaki mikroorganizmaların deri içerisinden geçip vücudu istila etmelerinin önüne geçmek. Zaman içerisinde bu koruyucu tabaka çeşitli etkenlerden dolayı bozulabiliyor. Normal şartlarda cilt bariyerinin bozulmasını biz çoğunlukla 35-40'lı yaşlardan sonra bekleriz" dedi.

14 Nis 2024 - 11:29 - Yaşam

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