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Gökçe ilk nikahını kıydı

Derince’nin yeni belediye başkanı seçilen Av. Sertif Gökçe, göreve gelmesinin ardından i ilk nikahını kıydı. CHP’li Kardelen Beytaş ile Can Mustafa Akyıldız, mutlu bir evlilik için “evet” dedi

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Gökçe ilk nikahını kıydı
Gökçe ilk nikahını kıydı
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31 Mart seçimlerinde Derince Belediye Başkanı seçilen Av. Sertif Gökçe, göreve gelmesinin ardından ilk nikahını kıydı. CHP’nin önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz genel seçimlerde partisinin Kocaeli’deki milletvekili aday adayları arasında yer alan Kardelen Beytaş ile Can Mustafa Akyıldız çiftine mutluluklar diledi.

“SEVİNÇLERİNİ PAYLAŞTIK”

Genç çiftin özel günlerinde yanında olan Başkan Gökçe, “Kardelen Beytaş ile Can Mustafa Akyıldız’ın en mutlu günlerinde sevinçlerini paylaştık. Bu akşam belediye başkanı olarak ilk nikahı kıyıyoruz. Kıymetli çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Güzel çiftimizin evlilik hayatında sağlık, neşe ve huzur eksik olmasın” dedi.
# aday, chp, sağlık, sertif gökçe

14 Nis 2024 - 12:42 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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