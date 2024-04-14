Gökçe ilk nikahını kıydı

31 Mart seçimlerinde Derince Belediye Başkanı seçilen Av. Sertif Gökçe, göreve gelmesinin ardından ilk nikahını kıydı. CHP’nin önemli isimlerinden olan ve geçtiğimiz genel seçimlerde partisinin Kocaeli’deki milletvekili aday adayları arasında yer alan Kardelen Beytaş ile Can Mustafa Akyıldız çiftine mutluluklar diledi.
“SEVİNÇLERİNİ PAYLAŞTIK”
Genç çiftin özel günlerinde yanında olan Başkan Gökçe, “Kardelen Beytaş ile Can Mustafa Akyıldız’ın en mutlu günlerinde sevinçlerini paylaştık. Bu akşam belediye başkanı olarak ilk nikahı kıyıyoruz. Kıymetli çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Güzel çiftimizin evlilik hayatında sağlık, neşe ve huzur eksik olmasın” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.