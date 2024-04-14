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Yeni haftada yaz havası geliyor!

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Yeni haftada Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak?

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Yeni haftada yaz havası geliyor!
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KOCAELİ HAVA DURUMU

Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 15 Nisan Pazartesi günü yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Kocaeli'de hava sıcaklığı artacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre yarın itibariyle Kocaeli'de hava sıcaklığı artıyor. Yarın en yüksek 28 derece 16 Nisan Salı günü ise hava sıcaklığı 32 dereceye kadar ulaşacak. İşte güncel hava durumu:

Yeni haftada yaz havası geliyor!
# yeni, yüksek

14 Nis 2024 - 12:19 - Gündem

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