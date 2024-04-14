2. Küme bol gollü ve kıran kırana geçiyor

A GRUBUNDA TEK MAÇ OYNANDI
Amatör Lig 2. Küme A Grubu’da önceki gün tek maç oynandı. ÇenesuyuPlajyoluspor, lige katılmayan ÇayırtepeGençlikspor karşısında 3-0 hükmen kazanırken, Yeşilovaspor da, Kocaeli Yenişehirspor karşısında 3-0 hükmen kazandı. Oynanan tek maçta ise, İzmit Maltaspor, Derince Gençlerbirliği karşısında kazandı. Maçı 2-0 kazanan Malta, mücadele ettiği A grubunda 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu.
BAÇSPOR FARKI AÇIYOR
2. Küme B Grubu’nda önceki gün 3 maç oynandı ve hepsi kıran kırana geçti. Grup lideri Baçspor, MAP Kavaklıspor’u sahasında ağırladı. Maçı 5-2 kazanan Baçspor liderlik pozisyonunu sağlamlaştırdı. Bir diğer maç ise Üçyoldoğuspor ile İlimtepe Gençlerbirliği arasında oynandı. Üçyoldoğuspor karşılaşmayı 3-1 kazandı. Grup ikincisi Turgutspor ise Körfezbirlilspor ile mücaeele etti. Maç 1-1 tamamlandı. 1 puanı alan Turgut, ile Baçspor arasındaki puan farkı 8’e çıktı.
E GRUBU MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇTİ
E Grubu maçları bu hafta bol gollü geçti. Oynanan 3 maçın ardından toplamda 19 gol atıldı. Hepsi farklı sonuçlanan maçlarda en çok golü atan takım 8 golle Gölcük Asarköyspor oldu. Asarköy, deplasmanda karşılaştığı Karamürsel Akçatspor’u 8-1 mağlup etti. Karamürsel Ereğlispor - Gölcük Şirinköyspor maçı ise kıran kırana geçti. 9 golün atıldığı maç 5-4 Ereğli üstünlüğü ile tamamlandı. Grubun en rahat kazananı ise Dumlupınar FK oldu. Ulaşlıspor’u 6-0 yenen ekip, rahat bir galibiyet aldı ve liderliğini sürdürdü.
ÇAYIROVA G.B. SON 4 HAFTAYA, 7 PUAN FARKLA GİRDİ
2. Küme F Grubu Lideri Çayırova Gençlerbirliği, son 4 haftaya 7 puan farkla girdi. Çayırova, Er Bakan Gençlikspor’u 1-0 mağlup etti ve liderliğini rahat bir şekilde sürdürdü. Grup ikimcisiMollafenarispor ise ÇayırovaŞekerpınar Gençlerbirliği ile mücadele etti. Maçı, Mollafenari 5-2 kazandı. F grubunun en golü maçı, Gebze Denizliköyüspor ile Gebze Genç Kalespor arasında oynandı. Karşılaşmayı Denizliköyü 8-3 kazandı. Darıca İdmanyurdu da bu haftanın kazananları arasında yer aldı. Çayırova Yeni Mahalle Gümüşspor’u konuk eden ekip sahadan 3-2’lik skor ile galip ayrıldı.
EREĞLİ
BAÇSPOR
MALTA
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.