2. Küme bol gollü ve kıran kırana geçiyor

A GRUBUNDA TEK MAÇ OYNANDI

Amatör Lig 2. Küme A Grubu’da önceki gün tek maç oynandı. ÇenesuyuPlajyoluspor, lige katılmayan ÇayırtepeGençlikspor karşısında 3-0 hükmen kazanırken, Yeşilovaspor da, Kocaeli Yenişehirspor karşısında 3-0 hükmen kazandı. Oynanan tek maçta ise, İzmit Maltaspor, Derince Gençlerbirliği karşısında kazandı. Maçı 2-0 kazanan Malta, mücadele ettiği A grubunda 1 puan farkla liderlik koltuğuna oturdu.

BAÇSPOR FARKI AÇIYOR

2. Küme B Grubu’nda önceki gün 3 maç oynandı ve hepsi kıran kırana geçti. Grup lideri Baçspor, MAP Kavaklıspor’u sahasında ağırladı. Maçı 5-2 kazanan Baçspor liderlik pozisyonunu sağlamlaştırdı. Bir diğer maç ise Üçyoldoğuspor ile İlimtepe Gençlerbirliği arasında oynandı. Üçyoldoğuspor karşılaşmayı 3-1 kazandı. Grup ikincisi Turgutspor ise Körfezbirlilspor ile mücaeele etti. Maç 1-1 tamamlandı. 1 puanı alan Turgut, ile Baçspor arasındaki puan farkı 8’e çıktı.

E GRUBU MAÇLARI BOL GOLLÜ GEÇTİ

E Grubu maçları bu hafta bol gollü geçti. Oynanan 3 maçın ardından toplamda 19 gol atıldı. Hepsi farklı sonuçlanan maçlarda en çok golü atan takım 8 golle Gölcük Asarköyspor oldu. Asarköy, deplasmanda karşılaştığı Karamürsel Akçatspor’u 8-1 mağlup etti. Karamürsel Ereğlispor - Gölcük Şirinköyspor maçı ise kıran kırana geçti. 9 golün atıldığı maç 5-4 Ereğli üstünlüğü ile tamamlandı. Grubun en rahat kazananı ise Dumlupınar FK oldu. Ulaşlıspor’u 6-0 yenen ekip, rahat bir galibiyet aldı ve liderliğini sürdürdü.

ÇAYIROVA G.B. SON 4 HAFTAYA, 7 PUAN FARKLA GİRDİ

2. Küme F Grubu Lideri Çayırova Gençlerbirliği, son 4 haftaya 7 puan farkla girdi. Çayırova, Er Bakan Gençlikspor’u 1-0 mağlup etti ve liderliğini rahat bir şekilde sürdürdü. Grup ikimcisiMollafenarispor ise ÇayırovaŞekerpınar Gençlerbirliği ile mücadele etti. Maçı, Mollafenari 5-2 kazandı. F grubunun en golü maçı, Gebze Denizliköyüspor ile Gebze Genç Kalespor arasında oynandı. Karşılaşmayı Denizliköyü 8-3 kazandı. Darıca İdmanyurdu da bu haftanın kazananları arasında yer aldı. Çayırova Yeni Mahalle Gümüşspor’u konuk eden ekip sahadan 3-2’lik skor ile galip ayrıldı.

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