Körfez Meclisi’nde gündem seçim sonuçları! “Bu karar yargının bize müdahalesidir”

Körfez Belediyesi Meclisi bugün saat 12.00’da Körfez Belediyesi Meclis Salonu’nda 15 gündem maddesini görüşme üzere toplandı. Meclis Körfez Belediyesi Başkanı Şener Söğüt’ün açılış konuşması ile başladı. Söğüt yaptığı açılış konuşmasında, “Seçimlerin ilçemize, şehrimize, ülkemize, memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Çalıştığımız meclis üyelerimizi hem de yeni dönemde seçilen tüm meclis üyelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Tabii özellikle meclis çatısı altında birlikte beş yıl boyunca ilçemizin, şehrimizin meselelerini, problemlerini, sorunlarını, sıkıntılarını birlikte istişare eden, birlikte değerlendirerek inşallah çözüme kavuşturacağımızı düşünüyorum, inanıyorum. Burada her meclis üyesinin büyük bir katkısı olacağına inanıyorum. Artık seçimleri geride bıraktık. Körfez'in meclisi el birliğiyle çalışarak inşallah ilçemizde şehrimize güzel hizmetler kazanacağız” şeklinde konuştu.

BU KARAR YARGININ BİZE MÜDAHALESİDİR

Söğüt’ün konuşmasının ardından söz alan CHP Körfez Belediyesi Grup Başkanvekili Erkan Uygun konuşmasına 31 Mart Yerel seçimleri ve YSK’nın Körfez’deki seçim sonuçlarına verilen karara ilişkin konuştu. Uygun konuşması şunları söyledi, “Bu karar yargının bize yaptığı müdahaledir. Bu sonuçların halkın idaresini yansıttığını düşünmüyoruz. Bunu burada tekrar dile getirmek istiyorum. Keşke oylar yeniden sayılsaydı. Yeniden siz çıksanız tebrik ederdik. Yeni dönem hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel projelere imza atarız. Bu dönem CHP olarak genç ve dinamik grubuyla Körfez halkına hizmet etmek istiyoruz”

MİLLET İDARESİNE SAYGI DUYULMALI

Erkan Uygun’un ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Murat Gülbiçim ise konuşasında şu ifadelere yer verdi, “Milletin idaresine ve sandıktan çıkan sonuca herkesin saygı duyması gerekir. Önce çabalarından, emeklerinden dolayı Cumhur İttifakı ilçe başkanlarımız başta olmak üzere teşkilatımızın tüm kademelerine şükranlarımızı arz ediyoruz. Erkan Bey’in yargıya takıldık gibi ifadesi oldu fakat AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın itirazlarının reddedildiği birçok yer var. Dolasıyla taraflı karar verdiği düşüncesini kabul etmiyoruz. Yeni dönemin herkese hayırlı olmasını diliyorum”

TEŞEKKÜR EDİYORUM

AKP Grup Başkanvekili Murat Gülbiçim’in ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Ali Kaşkaş, “Meclis toplantımızın hepinize hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda yapılan seçim sonuçlarına herkesin saygı duymasını istiyoruz. Başta teşkilatımız ve Cumhur ittifakı teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Yeni dönemin hepimize hayırlı olmasını istiyorum.

BİR İTİRAZ BİR TUTANAK YOK

Konuşmaların ardından tekrar söz alan Başkan Söğüt, “Tartışmaları normal karşılıyorum. Ülke genelinde geçersiz oy oranı yüzde 4.5’larda mesela CHP’nin kazandığı bir yerde geçersiz oy oranı yüzde 4,8 başka bir ilçede yüzde 6. İlçe Seçim Kurulu’nda en fazla geçersiz oyun olduğu iki torba açılıyor. Oradaki geçersiz oyların tamamı sayılıyor. Büyük bir hassasiyetle sizin itirazlarınız incelenmiş. Seçimin sonucuna etki edecek herhangi bir bulgu olmadığı için red kararı verildi. Elektrik kesintisiyle alakalı sizin en fazla üzerinizde durduğunuz konu. Elektrik kesintisinin olduğu saatlerde ağırlıklı olarak muhtarlık sonuçlarının sayıldığı diğer sayımların tamamlandığı sizin sandık görevlilerinizde orada çalışıyor. Sadece CHP’nin değil diğer partilerinde sandık görevlileri var. Hepsi yaşanan bu sürece nezaret ediyor. Bu konuyla ilgili tutulmuş hiçbir tutanak yok. Elektrikler kesildi, seçim sayımı sağlıksız ilerliyor diye tutulmuş bir tutanak yok. CHP’nin İYİ Parti’nin ve diğer partilerin bununla ilgili bir itirazı yok, tutanağı yok. Bundan dolayı reddediliyor. Bu tartışmalara son verip önümüze bakmamız lazım. Bu durumu tartışmak bize zaman kaybettirir. Seçmen herkese mesaj vermiştir. Sonuçların ülkemize milletimize hayırlı olmasını diliyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.