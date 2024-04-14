Milyarlık liman kazasında 1 aydır enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi'nde bulunan liman işletmesinde 16 Mart Cumartesi günü Hong Kong bayraklı "YANG MING" isimli 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü gemi, rıhtıma aborda olma manevrası yaptığı esnada kıyıdaki kule vince çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 3 kule vinç büyük bir gürültüyle sırayla devrildi. 137 metre uzunluğundaki vinçlerden birinin kopan kolu, gemi üzerindeki konteynerlerin üzerine düştü. Bu sebeple konteynerlerden bazıları denize düştü.
Yaklaşık 60 milyon dolarlık hasar olduğu tahmin edilen liman kazasında, 1 aydır enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Denizdeki konteynerleri kaldırma çalışmaları tamamlanırken, kule vincin parçaları ve parçaların altında kalan konteynerler dron ile havdan görüntülendi. Milyonluk kaza sebebiyle çevre limanlarda yoğunluk oluşuyor. Öte yandan, D-100 kara yolunun İzmit ilçesi şehir merkezi ile Kuruçeşme mevki ve Derince ilçesi Liman şıkları geçişlerinde trafik yoğunluk yaşanıyor.
Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi'nde bulunan liman işletmesinde 16 Mart Cumartesi günü Hong Kong bayraklı "YANG MING" isimli 368 metre uzunluğunda ve 51 metre genişliğindeki konteyner yüklü gemi, rıhtıma aborda olma manevrası yaptığı esnada kıyıdaki kule vince çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 3 kule vinç büyük bir gürültüyle sırayla devrildi. 137 metre uzunluğundaki vinçlerden birinin kopan kolu, gemi üzerindeki konteynerlerin üzerine düştü. Bu sebeple konteynerlerden bazıları denize düştü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - Körfezi bu denli liman şehri yapanlar utansınnn
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.