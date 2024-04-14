Selektörle radar uyarısı yapan 66 sürücüye ceza

Düzce'de trafik polisinin radar uygulaması sırasında, selektör yoluyla diğer sürücülere radar uyarısı yapan 66 sürücüye toplamda 45 bin 540 TL ceza kesildi. Ramazan Bayramı tatilinde artan trafik yoğunluğunda hız sınırlarına uyulması için polis ekiplerince denetimler sıklaştırıldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri, Çamköy bağlantı yolunda radar denetimi yaptı.Denetim esnasında radar aracını görüp karşı istikametteki araçlara selektör yolu ile uyarılarda bulunan sürücüler tespit edildi. Bu sürücülere 690 TL cezai işlem uygulanarak toplamda 45 bin 540 TL ceza kesildi.