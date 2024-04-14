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Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kadın, tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü.

Anadolu Ajansı
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Tartıştığı kocasını bıçakla öldürdü mask

Beydağı Mahallesi Eğitim Sokak'ta bir apartmanda oturan Tolunay Ş. ile eşi E.Ş. arasında tartışma çıktı. 

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ş, eşini sırtından bıçakla yaraladı. 

Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tolunay Ş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

Şüpheli kadın, gözaltına alındı. 

14 Nis 2024 - 14:34 - Asayiş

Mahreç  Anadolu Ajansı

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