Körfez Belediyesi’nde komisyonlar belli oldu

Körfez Belediyesi Meclisi bugün saat 12.00’da belediye meclisi toplantı salonunda gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda komisyonlar belli oldu. Körfez Belediyesi Meclisi’nde yapılan oylama ile 1. Başkan Vekili İbrahim Çırpan olurken, ikinci başkanvekili MHP’den Ahmet Erdemiş oldu. Ayrıca kapalı oylama ile gerçekleştirilen seçimde; Meclis Katipliklerine Ayşe Hacet Aşar ve Nebahat Çelik seçilirken, Encümen Üyeliklerine Doğan Önal, Mehmet Ak ( AKP), Ali Kaşkaş (MHP) seçildi.

İHTİSAS KOMİSYONLARI SEÇİMLERİNDE;

Plan ve Bütçe Komisyonu’na Ayşe Hacet Aşar ve Fatih Yalçın (AKP) Ahmet Topuz (MHP), Erkan Uygun ve Burcu Tekin seçildi

İmar ve Şehircilik Komiyonu’na Semih Yurt ve İsmail Akova (AKP) Tarık Sezer Bekiroğlu (MHP), Ünal Akyüz, Serhan Güncü ( CHP) seçildi

Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’na Şaban Aydın, Mehmet Ak (AKP), Ali Kaşkaş (MHP), Gökmen Yılmaz, Mehmet Bakar (CHP) seçildi

Çevre ve Sağlık Komisyonu’na Fatih Yalçın, İsmail Akova (AKP), Bayram Kurtaran (BBP), Aslı Tuna ve Ali Doğan (CHP) seçildi.

Sosyal Hizmetler Komisyonu’na Nebahat Çelik, Doğan Önal (AKP), Ahmet Topuz (MHP), Nurcan Kuşçu, İnan Günay (CHP) seçildi.

Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu’na Doğan Orak, Semih Yurt (AKP) Ali Kaşkaş (MHP), Zeynel Aslan, Gökçe Ceylan Erdem (CHP) seçildi

BİRLİK ÜYELERİ SEÇİLDİ

Birlik seçimlerinde de; Marmara Belediyeler Birliği’ne Murat Gülbiçim seçilirken,

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne Ahmet Topuz,

Tarihi Kentler Birliği’ne Bayram Kurtaran,

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne Şaban Aydın ve Doğan Önal seçildi.