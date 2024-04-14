Körfez Belediyesi’nde komisyonlar belli oldu

Körfez Belediyesi Meclisi bugün saat 12.00’da belediye meclisi toplantı salonunda gerçekleşti. Gerçekleşen toplantıda komisyonlar belli oldu. Körfez Belediyesi Meclisi’nde yapılan oylama ile 1. Başkan Vekili İbrahim Çırpan olurken, ikinci başkanvekili MHP’den Ahmet Erdemiş oldu. Ayrıca kapalı oylama ile gerçekleştirilen seçimde; Meclis Katipliklerine Ayşe Hacet Aşar ve Nebahat Çelik seçilirken, Encümen Üyeliklerine Doğan Önal, Mehmet Ak ( AKP), Ali Kaşkaş (MHP) seçildi.
İHTİSAS KOMİSYONLARI SEÇİMLERİNDE;
Plan ve Bütçe Komisyonu’na Ayşe Hacet Aşar ve Fatih Yalçın (AKP) Ahmet Topuz (MHP), Erkan Uygun ve Burcu Tekin seçildi
İmar ve Şehircilik Komiyonu’na Semih Yurt ve İsmail Akova (AKP) Tarık Sezer Bekiroğlu (MHP), Ünal Akyüz, Serhan Güncü ( CHP) seçildi
Kültür Turizm ve Sanat Komisyonu’na Şaban Aydın, Mehmet Ak (AKP), Ali Kaşkaş (MHP), Gökmen Yılmaz, Mehmet Bakar (CHP) seçildi
Çevre ve Sağlık Komisyonu’na Fatih Yalçın, İsmail Akova (AKP), Bayram Kurtaran (BBP), Aslı Tuna ve Ali Doğan (CHP) seçildi.
Sosyal Hizmetler Komisyonu’na Nebahat Çelik, Doğan Önal (AKP), Ahmet Topuz (MHP), Nurcan Kuşçu, İnan Günay (CHP) seçildi.
Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu’na Doğan Orak, Semih Yurt (AKP) Ali Kaşkaş (MHP), Zeynel Aslan, Gökçe Ceylan Erdem (CHP) seçildi
BİRLİK ÜYELERİ SEÇİLDİ
Birlik seçimlerinde de; Marmara Belediyeler Birliği’ne Murat Gülbiçim seçilirken,
Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne Ahmet Topuz,
Tarihi Kentler Birliği’ne Bayram Kurtaran,
Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’ne Şaban Aydın ve Doğan Önal seçildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.