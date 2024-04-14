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Başkan Hürriyet mazbatasını alıyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını Pazartesi günü (yarın) alıyor. Mazbata töreninin ardından ise BELSA önünde kutlamaya yapılacak

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Başkan Hürriyet mazbatasını alıyor mask

31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerinin ardından bir kez daha belediye başkanlığını kazanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, mazbatasını Pazartesi günü (yarın) saat 16:00’da alıyor. Mazbata töreninin ardından ise BELSA önünde kutlama yapılacak.

HALKI DAVET ETTİ

Başkan Hürriyet sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Saat 16.00’da büyük bir heyecanla Kocaeli Adliyesi’nde olacağız. İzmit Belediye Başkanlığı mazbatamızı aldıktan sonra halkımızla kol kola BELSA önüne yürüyeceğiz. Belsa önünde renkli bir kutlama ile taçlanacak bu özel ve coşkulu günde sizleri de aramızda görmek bizim için büyük mutluluk olacak” sözlerine yer verdi.
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14 Nis 2024 - 15:19 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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Yorumlar

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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