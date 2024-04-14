İzmit’te Filistin açıklaması! “İsrail ile ticaret Filistin’e ihanet”

“Direniş Çadırı” adlı kampanya grubunun çağrısıyla İzmit Sabri Yalım Parkı toplanan grup, Ticaret Bakanlığı tarafından İsrail’e yönelik 54 ürün grubuna getirilen ihracat kısıtlamasının yeterli olmadığı belirterek, İsrail’le tüm ilişkilerin kesilmesi talep etti. Grup tarafından sık sık "kısıtlama yetmez ambargo şart", "İsrail'le ticaret siyonizme hizmet", "ihanetten vazgeç ticareti kes" sloganları atıldı. . Grup adına açıklama yapan Perihan Erdoğan, İsrail'e karşı gerçek bir tavır geliştirilmesini isteyerek, Gazze'ye insani yardımın kesintisiz sürmesi gerektiğini belirtti.

GAZZE HALKI BUGÜN İNSANLIK İÇİN KOCAMAN BİR OKULDUR!

Erdoğan Açıklamada “7 Ekim’den beri, yüzyıldır devam eden işgalin ve yağmanın en şiddetli günlerine şahidiz. Filistin halkı, sömürgeci devletlerin bir projesi olarak üretilen İsrail Siyonist devletinin saldırılarına kahramanca direniş gösteriyor. Yine bu sömürgeci devletler, utanmadan sıkılmadan Filistinlerin kendi öz topraklarında insan haklarından ve özgürlüklerden dem vurmaya devam etmektedir. Devletlerin kör ve sağır kesildiği bu günler, doğru yerde durmazsak hepimiz adına tarihe kara bir leke olarak çalınacaktır. Dünyadaki tüm halklar kendilerine bir direniş ahlakını kalkan ederek sömürgeye ve zulme uğrayan tüm halkların yanında kendi topraklarından ses vermelidir. Batıdan ve Doğudan sömürgecilere insan olmanın, erdemli olmanın, izzet ve şeref sahibi olmanın ne demek olduğunu gösteren Gazze halkı bugün insanlık için kocaman bir okuldur! Bu okulun şerefli direnişçilerini insanlığın sahip olduğu bütün erdemler adına selamlıyoruz!

ZALİME RİCACI OLMAK ZULMÜNE ORTAK OLMAKTIR!

Katil ve korkak İsrail devletine karşı kahramanca direnen bu halk en çok da aynı tarihsel kaderi paylaşan, kardeş bildiği toplulukların ve onların sahibi olduğu devletlerin kendilerini yalnız bırakmasının acısını yaşıyor. Yalnız bırakılmanın ötesinde katil bir devlete verilen dolaylı ve doğrudan destekler, Filistin halkının katledilmesinde sorumluluk taşımaktır. Kesilmeyen ticari ve siyasi ilişkiler İsrail devletinin şımarıkça insan öldürmesinin, insanlığa karşı suç işlemesinin ne yazık ki motivasyonu haline gelmiştir. Öyle bir motivasyon ki, ne çocuk ne de masum dinlemektedir! Siyasi makamların bu zorba devlete karşı ricacı tavrı, rica edilenlerin ellerindeki kanı her gün az daha artırmasndan başka bir işe yaramamaktadır. Tarih bize sürekli göstermektedir ki zalime ricacı olmak zulmüne ortak olmaktır! “