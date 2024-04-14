Bayram tatilinin son gününde otogara akın ettiler! Kocaeli'ye dönmekte zorlandılar

Kastamonu'da, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin son gününde Kastamonu Şehirlerarası Yolcu Terminali'nde yoğunluk yaşanıyor. Tatilin son gününde yaşadıkları şehirlere dönmek isteyen vatandaşlar, adeta yolcu terminaline akın etti. 10'dan fazla turizm firmasının hizmet verdiği Kastamonu'da, ek seferlere rağmen sefer yapan tüm otobüsler yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bursa başta olmak üzere birçok şehirde yaşayan ve tatillerini Kastamonu'da geçiren vatandaşların oluşturduğu yoğunluğun yarına kadar devam etmesi bekleniyor.
"Otobüsler de tamamen dolu"
Bayram tatilini akrabaları ile geçirmek için Kocaeli'den Kastamonu'ya gelen Mehmet Tenekeci, bilet bulmakta zorlandıklarını belirterek, "Kastamonu'ya bayram ziyareti için gelmiştik. Çok yoğundu, çok fazla insan vardı. Otobüsler de tamamen doluydu. Oturacak son iki koltuk bulabildik. Tüm otobüsler dolu. Ek sefer planları yapsalardı daha iyi olurdu. Umarım çözüm bulurlar" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.