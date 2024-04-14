CHP'ye geçen ilde ilk karar: Suya yüzde 25 indirim

Bursa'da yeni dönem, dün başladı.
31 Mart Mahalli İdari Seçimlerinde, AKP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı 860 bin 490 oy ve yüzde 47.62 oyla geride bırakan CHP'li Mustafa Bozbey, Bursa'nın yeni belediye başkanı olmuştu.
Mazbatasını alan ve göreve başlayan Bozbey, dün Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ilk toplantısına öncülük etti.
Yeni dönem ilk oturumunda, Mecliste başkan vekillikleri, encümen üyelikleri ve ihtisas komisyonları için oylamalar yapıldı.
Duvar'dan Gizem Örnek'in haberine göre, Başkan Bozbey meclise sunduğu suya yüzde 25 indirim uygulanması ve tabelalarda bulunan yabancı dillerdeki yazıların Türkçe olması konusunda verdiği önergeler oy birliğiyle kabul edildi.
Suya yapılan indirim 1 Mayıs 2024'ten itibaren geçerli olacak.
Kaynak: cumhuriyet
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.