Kocaeli'de hangi başkan ne kadar maaş alacak?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ardından Büyükşehir ve 12 ilçede yeni başkan ve meclis üyeleri belirlendi. Seçim sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de yeni belediye başkanlarının ne kadar maaş alacaklarıydı. Başkanların maaşları bölgelerinin nüfusuna göre belirleniyor ve 6 ayda bir memur maaşı ile birlikte artıyor.

ZİRVEDE BÜYÜKAKIN VAR

Başkanlar arasında en yüksek maaşı 176 bin 735 TL ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın alırken, bu ismi 104 bin TL ile Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet izliyor. En düşük maaş ise 77.822 bin TL ise Dilovası, Karamürsel ve Kandıra’nın başkanlarına ödeniyor.

İŞTE KOCAELİ’DEKİ BAŞKANLARININ MAAŞLARI

BELEDİYE NÜFUSU BAŞKAN MAAŞI

Büyükşehir 2.102.907 Tahir BÜYÜKAKIN 176.735 TL

İzmit 378.656 Fatma K. HÜRRİYET 104.453 TL

Gebze 407.436 Zinnur BÜYÜKGÖZ 104.453 TL

Darıca 227.892 Muzaffer BIYIK 89.235 TL

Körfez 180.131 Şener SÖĞÜT 89.235 TL

Gölcük 177.441 Ali Yıldırım SEZER 89.235 TL

Çayırova 153.301 Bünyamin ÇİFTÇİ 89.235 TL

Derince 146.409 Sertif GÖKÇE 89.235 TL

Kartepe 142.175 Mustafa KOCAMAN 89.235 TL

Başiskele 121.278 Yasin ÖZLÜ 89.235 TL

Karamürsel 59.952 Ahmet ÇALIK 77.822 TL

Dilovası 54.391 Ramazan ÖMEROĞLU 77.822 TL

Kandıra 53.845 Erol ÖLMEZ 77.822 TL