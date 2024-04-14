14 Nis 2024 - 20:00- Gündem G:

Kocaeli'de hangi başkan ne kadar maaş alacak?

Tamamlanan yerel seçimler sonrasında mazbatalarını alarak yeni döneme başlayan belediye başkanlarının mera edilen maaşları belli oldu. İlimizde en yüksek maaşı 176 bin TL ile Başkan Tahir Büyükakın alacak

Cihat Polat
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Kocaeli'de hangi başkan ne kadar maaş alacak? mask
Kocaeli'de hangi başkan ne kadar maaş alacak?
Kocaeli'de hangi başkan ne kadar maaş alacak?
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31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimlerin ardından Büyükşehir ve 12 ilçede yeni başkan ve meclis üyeleri belirlendi. Seçim sonrasında en çok merak edilen konulardan biri de yeni belediye başkanlarının ne kadar maaş alacaklarıydı. Başkanların maaşları bölgelerinin nüfusuna göre belirleniyor ve 6 ayda bir memur maaşı ile birlikte artıyor.

ZİRVEDE BÜYÜKAKIN VAR

Başkanlar arasında en yüksek maaşı 176 bin 735 TL ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın alırken, bu ismi 104 bin TL ile Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet izliyor. En düşük maaş ise 77.822 bin TL ise Dilovası, Karamürsel ve Kandıra’nın başkanlarına ödeniyor.

İŞTE KOCAELİ’DEKİ BAŞKANLARININ MAAŞLARI

BELEDİYE      NÜFUSU           BAŞKAN               MAAŞI

Büyükşehir     2.102.907        Tahir BÜYÜKAKIN      176.735 TL

İzmit               378.656           Fatma K. HÜRRİYET  104.453 TL

Gebze             407.436           Zinnur BÜYÜKGÖZ    104.453 TL

Darıca             227.892           Muzaffer BIYIK            89.235 TL

Körfez            180.131           Şener SÖĞÜT              89.235 TL

Gölcük            177.441           Ali Yıldırım SEZER      89.235 TL

Çayırova         153.301           Bünyamin ÇİFTÇİ       89.235 TL

Derince           146.409           Sertif GÖKÇE             89.235 TL

Kartepe           142.175           Mustafa KOCAMAN   89.235 TL

Başiskele         121.278           Yasin ÖZLÜ              89.235 TL

Karamürsel     59.952             Ahmet ÇALIK            77.822 TL

Dilovası          54.391             Ramazan ÖMEROĞLU   77.822 TL

Kandıra           53.845             Erol ÖLMEZ              77.822 TL

Kocaeli'de hangi başkan ne kadar maaş alacak?

Kocaeli'de hangi başkan ne kadar maaş alacak?

Kocaeli'de hangi başkan ne kadar maaş alacak?

Kocaeli'de hangi başkan ne kadar maaş alacak?

Kocaeli'de hangi başkan ne kadar maaş alacak?

Kocaeli'de hangi başkan ne kadar maaş alacak?

Kocaeli'de hangi başkan ne kadar maaş alacak?

Kocaeli'de hangi başkan ne kadar maaş alacak?

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14 Nis 2024 - 20:00 - Gündem

Mahreç  Cihat Polat

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