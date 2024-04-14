Yılmaz Vural yerle bir oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 35. Hafta mücadelesinde Menemen FK sahasında İskenderunspor ile karşı karşıya geldi.
Menemen İlçe Stadı’nda oynanan mücadelede konuk ekip rakibini 1-0 mağlup etti.
İskenderun’a galibiyeti getiren golü 19. Dakikada Ömer Kuşan kaydetti.
Bu sonuç ile birlikte Yılmaz Vural ve öğrencileri 5 maç sonra yenilgi ile tanıştı.
58 puanda kalan İzmir ekibi 5. Sıradaki yerini korusada 6. Sıradaki İskenderunspor ile aralarındaki puan farkı 2’ye indi.
Kaynak: yeniçağ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.