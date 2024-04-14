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Yılmaz Vural yerle bir oldu

Menemen FK'nin galibiyet serisi en yakın rakibi tarafından sonlandırıldı.

Yılmaz Vural yerle bir oldu mask

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 35. Hafta mücadelesinde Menemen FK sahasında İskenderunspor ile karşı karşıya geldi.

Menemen İlçe Stadı’nda oynanan mücadelede konuk ekip rakibini 1-0 mağlup etti.

İskenderun’a galibiyeti getiren golü 19. Dakikada Ömer Kuşan kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Yılmaz Vural ve öğrencileri 5 maç sonra yenilgi ile tanıştı.

58 puanda kalan İzmir ekibi 5. Sıradaki yerini korusada 6. Sıradaki İskenderunspor ile aralarındaki puan farkı 2’ye indi.

Kaynak: yeniçağ
# ilçe

14 Nis 2024 - 16:50 - Yaşam

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