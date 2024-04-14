Yılmaz Vural yerle bir oldu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 35. Hafta mücadelesinde Menemen FK sahasında İskenderunspor ile karşı karşıya geldi.

Menemen İlçe Stadı’nda oynanan mücadelede konuk ekip rakibini 1-0 mağlup etti.

İskenderun’a galibiyeti getiren golü 19. Dakikada Ömer Kuşan kaydetti.

Bu sonuç ile birlikte Yılmaz Vural ve öğrencileri 5 maç sonra yenilgi ile tanıştı.

58 puanda kalan İzmir ekibi 5. Sıradaki yerini korusada 6. Sıradaki İskenderunspor ile aralarındaki puan farkı 2’ye indi.

Kaynak: yeniçağ