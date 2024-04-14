Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabında, 6 Nisan'dan bugüne kadar Kocaeli'de meydana gelen trafik kazası verilerini paylaştı. Buna göre kentte, 1 ölümlü, 113 yaralanmalı, 177 maddi hasarlı olmak üzere 291 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar neticesinde 2 kişi öldü, 159 kişi de yaralandı. Yavuz, sürücülerden trafik kurallarına uymalarını istedi.
- Asayiş
Kocaeli'de bayram tatilinin bilançosu: 2 kişi öldü, 159 kişi yaralandı
Kocaeli'de Ramazan Bayramı tatili süresince meydana gelen 291 trafik kazasında 2 kişinin öldüğü, 159 kişinin yaralandığı bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.