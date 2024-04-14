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AMED FIRAT'I 'GÜL' DÜRMEDİ: 0-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 35. haftasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler’e 1-0 mağlup oldu.

İhlas Haber Ajansı
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AMED FIRAT'I 'GÜL' DÜRMEDİ: 0-1 mask

Hakemler: Erkan Özdamar, Azad İlhan, Ferhat Çalar

GMG Kastamonuspor: Ramazan Keskin, Abdülaziz Solmaz (Yusuf Türk dk. 46), İsmail Güven (Furkan Çil dk. 65), Okan Eken, İlyas Kubilay Yavuz, Abdullah Yiğiter, Muhammed Sarıkaya (Mustafa Alptekin Çaylı dk. 64), Yiğitali Bayrak (Muhammet Arslantaş dk. 76), Erhan Kartal, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen (Samed Ali Kaya dk. 76)

Amed Sportif Faaliyetler: Serkan Odabaşıoğlu (Taşkın Çalış dk. 78) Çekdar Orhan (Berkay Can Değirmencioğlu dk. 83), Yılmaz Ceylan (Muhammed Enes Durmuş dk. 67), Berk İsmail Ünsal (Taner Gümüş dk. 83), Uğur Adem Gezer, Aykut Özer, Eyüp Oskan (Erkan Sasa dk. 77), Veli Çetin, Oktay Aydin, Onur Karabacak, Mert Çapar

Gol: Eyüp Oskan (dk. 3) (Amed Sportif Faaliyetler)

Sarı kartlar: İsmail Güven, Okan Eken, Muhammet Arslantaş (Kastamonuspor), Uğur Adem Gezer, Eyüp Osman, Oktay Aydin, Muhammed Enes Durmuş, Erkan Sasa (Amed Sportif Faaliyetler)
# TÜRK

14 Nis 2024 - 17:32 - Spor

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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