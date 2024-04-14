AMED FIRAT'I 'GÜL' DÜRMEDİ: 0-1

Hakemler: Erkan Özdamar, Azad İlhan, Ferhat Çalar
GMG Kastamonuspor: Ramazan Keskin, Abdülaziz Solmaz (Yusuf Türk dk. 46), İsmail Güven (Furkan Çil dk. 65), Okan Eken, İlyas Kubilay Yavuz, Abdullah Yiğiter, Muhammed Sarıkaya (Mustafa Alptekin Çaylı dk. 64), Yiğitali Bayrak (Muhammet Arslantaş dk. 76), Erhan Kartal, Yalçın Kılınç, Erkam Reşmen (Samed Ali Kaya dk. 76)
Amed Sportif Faaliyetler: Serkan Odabaşıoğlu (Taşkın Çalış dk. 78) Çekdar Orhan (Berkay Can Değirmencioğlu dk. 83), Yılmaz Ceylan (Muhammed Enes Durmuş dk. 67), Berk İsmail Ünsal (Taner Gümüş dk. 83), Uğur Adem Gezer, Aykut Özer, Eyüp Oskan (Erkan Sasa dk. 77), Veli Çetin, Oktay Aydin, Onur Karabacak, Mert Çapar
Gol: Eyüp Oskan (dk. 3) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: İsmail Güven, Okan Eken, Muhammet Arslantaş (Kastamonuspor), Uğur Adem Gezer, Eyüp Osman, Oktay Aydin, Muhammed Enes Durmuş, Erkan Sasa (Amed Sportif Faaliyetler)
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.