Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan seçilmesi vesilesiyle kendisine çiçek göndermek isteyenlerin ilgili kuruluşlara bağışta bulunmasına yönelik ricada bulundu.Söğüt açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Körfez Belediye Başkanlığı'na seçilmem vesiylesiyle hediye göndermeyi düşünen hemşehrilerimizin, bunun yerine AFAD'a ya da herhangi bir hayır kuruluşuna bağış yapmaları bizleri daha fazla memnun edecektir. Duyarlılığınız için teşekkür ediyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."
14 Nis 2024 - 17:38- Gündem Güncelleme:
Başkan Söğüt: 'Çiçek göndermeyin, hayır kuruluşuna bağış yapın'
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.