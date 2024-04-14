Başkan Söğüt: 'Çiçek göndermeyin, hayır kuruluşuna bağış yapın'

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan seçilmesi vesilesiyle kendisine çiçek göndermek isteyenlerin ilgili kuruluşlara bağışta bulunmasına yönelik ricada bulundu.Söğüt açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Körfez Belediye Başkanlığı'na seçilmem vesiylesiyle hediye göndermeyi düşünen hemşehrilerimizin, bunun yerine AFAD'a ya da herhangi bir hayır kuruluşuna bağış yapmaları bizleri daha fazla memnun edecektir. Duyarlılığınız için teşekkür ediyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum."