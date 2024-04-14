Temmuzda asgari ücrete zam gelecek mi?

Temmuzda asgari ücrete ara zam var mı, asgari ücrete zam gelecek mi 2024? Bu yıl da temmuz ayında asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı sorgulanıyor. Asgari ücret ocak ayından itibaren net 17 bin 2 lira olarak belirlendi. Asgari ücrette, önceki döneme göre yüzde 49 artış oldu.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZDA ARA ZAM GELECEK Mİ?

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında yılın 2. zammını alacak. Asgari ücrete ara zam yapılacağına yönelik henüz resmi bir açıklama gelmedi.

SABAH Gazetesi yazarı Dilek Güngör, Merkez Bankası'nın hükümete gönderdiği 'Açık mektup' üzerinden asgari ücret konusunu köşesine taşıdı. İşte Göngür'ün o yazısı:

"Yasa gereği Merkez Bankası enflasyon hedefi tutmadığında hükümete mektup gönderir. Bu yıl da öyle oldu. Geçtiğimiz gün TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın imzasıyla gönderilen mektup yayımlandı. Mektupta, enflasyondaki sapmanın nedenleri ve hedefe ulaşabilmek için yapılması gerekenler anlatılıyor. Benim dikkatimi, asgari ücrete ilişkin vurgu çekti.

Malumunuz, hükümet son 2 senedir temmuzda yaptığı ara zammın bu sene yapılmayacağını açıklamıştı. 2024 yılı için tek ücret belirlemişti. Geçtiğimiz aralık ayında asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlenmişti. (Bu da önceki döneme göre yüzde 49 artış demek…) Merkez'in metninde "Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır" deniliyor.

Peki bu asgari ücretin artmayacağı anlamına gelir mi?

Son günlerin en çok tartışılan konusu bu…

Bana kalırsa, temmuzda bir ara zam olma ihtimali var.

Neden mi?

Çünkü iyi senaryoya göre, yıllık enflasyonun mayıs ayında yüzde 69'la zirve yapacak. Sene sonunda TCMB'nin öngördüğü seviyelere yakınsayacak. Kötü senaryoda ise mayısta yüzde 75'leri görebilir.

Memur ve memur emeklileri enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı alırken, asgari ücretlilere 'siz yıl sonunu bekleyin' mi denilecek?

Kaynak: SABAH