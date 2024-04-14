Maçta kavga çıktı, futbolcular maçı terk etti

Tekirdağ Süper Amatör Ligi'nde mücadele eden Tekirdağspor ile Hayrabolu Belediye Gençlikspor, Tekirdağ Namık Kemal Stadı'nda karşılaştı. Hakem düdüğünün çalmasıyla maçta zaman zaman gergin anlar yaşandı. Tekirdağspor ilk yarıda 5-0 öndeyken maçta bir anda kavga çıktı. Hayrabolu belediye Gençlikspor'un ceza sahası içinde futbolcular arasında gerginlik yaşandı. Yedek kulübesinde oturan diğer futbolcular ise olayları yatıştırmaya çalıştı. 10 dakika boyunca süren kavgada iki futbolcuya kırmızı kart çıktı.
Kavga yatışırken Hayrabolu Belediye Gençlikspor'un futbolcuları maçın 40. dakikasında sahayı terk etti. Bu maçla ligde şampiyonluğunu garantileyen Tekirdağspor'a ise şampiyonluk kupası verildi. Şampiyonluk törenine Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar da katıldı. Şampiyonluk kupasını alan futbolcular doyasıya eğlendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.