BANDIRMA URFA ENGELİNİ AŞAMADI: 1-1

Maçtan dakikalar
13. dakikada Levent’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Sergen’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
37. dakikada Rahmetullah’ın sağ kanattan ortasında ceza sahası dışında kontrol eden Soukou'nun dönerek sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
49. dakikada İshak Çakmak’ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dijitte'nin eline çarpan top sonrasında hakem Gürcan Hasova penaltı noktasını gösterdi.
51. dakikada penaltı sonrası topun başına geçen Paixao’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
75. dakikada serbest vuruşta ceza sahası içine gönderilen topu Sergen kafayla Jezefzoon’e gönderdi. Jezefzoon’un röveşatasında meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
Hakemler: Gürcan Hasova, Oğuz Terzi, Şenol Bektaş
Şanlıurfaspor: Muhammed Alperen Uysal, Mehmet Yiğit (Harris dk. 46), Diogo, Adem Eren Kabak (Cumali Bişi dk. 84), Semih Karadeniz (Tolga Ünlü dk. 46), Barış Gök, Ümit Kurt, Amar Begic (Landel dk. 68), İshak Çakmak, paixao, Dening (Balde dk. 59)
Yedekler: Tokotaev, Mahmut Küçük, Muhammed Enes Kiprit, Barış Ekincier, Hüseyin Erkan
Teknik Direktör: Cahit Arslan
Bandırmaspor: Zafer Görgen, Dijitte, Emre Batuhan Adıgüzel, Soukou (Metehen Mimaroğlu dk. 74), Marc Jezefzoon (Doğan Can Davas dk. 83), Rahmetullah Berişbek, Edson Andre Sitoe, levent Ayçiçek, Sergen Piçinciol, Mehmet Özcan (Emirhan Aydoğan dk. 83), Gakpa (Mustafa Çeçenoğlu dk. 74)
Yedekler: Akın Alkan, Aygün Özışıkyıldız, Mert Çelik, Taha Batuhan Yayıkcı
Yardımcı Antrenör: Yaşar Işık
Goller: Soukou (dk. 37) (Bandırmaspor), Paixao (dk. 52 pen.) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Emre Batuhan Adıgüzel, Gakpa, Dijitt (Bandırmaspor), Dening, Semih Karadeniz, Tolga Ünlü (Şanlıurfaspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.