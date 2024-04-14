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Hırsızlık suçundan aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı

Kocaeli'de 3 ilçede iş yeri ve kurumdan hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyonla İstanbul'da yakalandı.

İhlas Haber Ajansı
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Hırsızlık suçundan aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı mask

Edinilen bilgiye göre, 16 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Başiskele ilçelerinde iş yeri ve kurumlardan hırsızlık meydana geldi. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar neticesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen A.A., dün yapılan operasyonla İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirilen şüpheli, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# tespit

14 Nis 2024 - 19:03 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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