Edinilen bilgiye göre, 16 Mart-2 Nisan tarihleri arasında Kocaeli'nin İzmit, Gebze ve Başiskele ilçelerinde iş yeri ve kurumlardan hırsızlık meydana geldi. İş yeri sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar neticesinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen A.A., dün yapılan operasyonla İstanbul'da yakalandı. Gözaltına alınarak Kocaeli'ye getirilen şüpheli, ifadesi sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Asayiş
Hırsızlık suçundan aranan şüpheli İstanbul'da yakalandı
Kocaeli'de 3 ilçede iş yeri ve kurumdan hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyonla İstanbul'da yakalandı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.