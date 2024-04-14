GİRESUN’U KOLAY GEÇTİK, SAKARYA’NIN TAKILMASINI BEKLİYORUZ: 2-0

Göztepe maçında alınan ceza nedeniyle, taraftar tribünde yerini alamadı. 3’ncülük yarışı sürüyor. Haftaya pazartesi Ümraniye’ye konuk olacağız Saya bugün Erzurum’da takılırsa, üçüncü sırada kalabileceğiz… Son hafta Sakarya tarihi finalde bize gelecek…

SEYİRCİSİZ MAÇTA 50 GİRESUNLU VARDI

Deplasmana 50 kişi civarında Giresunspor taraftarı geldi. Hava 18 derece güneşli. Nemsiz hava futbolcuların sağlıklı bir şekilde futbol oynamasına müsaade etti. Zemin her zamanki gibi harikaydı. Avrupa standartlarının bile üzerinde bir zeminde Kocaelispor - Giresunspor karşılaşması oynandı. Futbolcular galibiyete inanmış ve rehavete kapılmamış durumdaydı. Herkes maçı ciddiye alıp kazanmak istiyordu..

İLK YARIDA 4 GOL KAÇIRDIK, ŞEYDAYEV MERHABA DEDİ

7'de Giresunspor Şahin ile tehlikeli, geldi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. 8'de golümüz geldi. Yusuf Cihat'ın ceza sahasına uzun pas gönderdi. Amaral düzeltti. Şeydayev'e verdiği pas ile Azeri boş kaleye topu yuvarladı (1-0) ve ilk golünü attı. 11'de Yusuf Cihat kaleyi gördü, şutu çekti kaleci çıkardı. 12' Giresunspor'un hızlı atağını önleyen Burak Öksüz sarı kart gördü. 15'de Kocaelispor tehlikeli geldi!!! Yusuf Cihat takımı kontra atağa çıkardı. Yusuf Cihat pasını Şeydayev'e pasını verdi. Şeydayev ara pasını Beridze'ye gönderdi. Beridze'nin şutunu kaleci çeldi. 16'da Şeydayev rakip takım oyuncusunun ayağına bastı. Hakem sarı kartını gösterdi. 23' Yusuf Cihat uzaklardan şut çekti. Farklı şekilde dışarı çıktı. 34’te' Net bir pozisyonu kaçtı. Candeias kale ağzına doğru pası gönderdi. Beridze bu pozisyondan yaralanamadı. Aut. 40’da Beridze'nin ara pasında Şeydayev'in şutunu kaleci Göktan Cörüt kornere çeldi. İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi. İlk yarı sona erdi: 1-0.

2.YARI GOL KAÇIRMA REKORU KIRDIK

54'te Vukovic, Mehmet'e uzun pas gönderdi. İçeri kesti Candeias topun altına girdi. Kaleci rahat kontrol etti. 57'de Amaral'ın pası Şeydayev'e. Sol kanattan ceza sahasına giren Şeydayev'in vuruşunu kaleci çeldi. 63' te sağ kanattan orta yapan Mehmet Yılmaz rakibinin müdahalesi sonrası saha kenarında sakatlık yaşadı. 64'te Beridze oyundan alındı, yerine Barış Alıcı girdi. 67'de Barış Alıcı, Kadir'in ayağına yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü. 70' Faruk Can Genç sarı kart gördü. 72' de Amaral uzun top gönderdi. Barış Alıcı savunmanın arkasına sarktı, topu kontrol ederek vurdu. Ancak top kaleye yamuk gitti. 76'da rahatlatan gol geldi. Sol kanatta topla buluşan Barış ceza sahasına girdi, ayağından kaçırdığı top Candeias ile buluştu. Candeias topa vurduğu gibi kalecinin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-0. 79' Kocaelispor'da oyuncu değişiklikleri!!! Şeydayev çıktı yerine Cem Ekinci, Amaral çıktı yerine Mesut Can Tunalı oyuna dahil oldu. Maç böyle sona ererken, bugün Erzurum’da zorlanacak Sakarya’nın puan kaybetmesiyle üçüncü sıradaki yerimizi koruyabileceğiz. Pazartesi günü Ümraniye deplasmanına gideceğiz. Ardından Bandırma gelecek, Bodrum’a gideceğiz. Sakarya gelecek ve normal sezon sona erecek.

Maçtan dakikalar

1' İlk düdük geldi. Kocaelispor- Giresunspor maçı başladı

3' Kocaelispor yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

7' Giresunspor Şahin ile tehlikeli, geldi ancak hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

8' GOOOOLLLLL ŞEYDAYEV!!! Yusuf Cihat'ın ceza sahasına uzun pas gönderdi. Amaral topu düzeltti. Şeydayev'e verdiği pas ile boş kaleye topu yuvarladı (1-0)

11' Yusuf Cihat kaleyi gördü, şutu çekti kaleci çıkardı

12' Giresunspor'un hızlı atağını önleyen Burak Öksüz sarı kart gördü

15' Kocaelispor tehlikeli geldi!!! Yusuf Cihat takımı kontra atağa çıkardı. Yusuf Cihat pasını Şeydayev'e pasını verdi. Şeydayev ara pasını Beridze'ye gönderdi. Beridze'nin şutunu kaleci çeldi

16' Şeydayev rakip takım oyuncusunun ayağına bastı. Hakem sarı kartını gösterdi.

23' Yusuf Cihat uzaklardan şut çekti. Farklı şekilde dışarı çıktı. Aut.

36' Net bir pozisyonu kaçırdı!!! Candeias kale ağzına doğru pası gönderdi. Beridze bu pozisyondan yaralanamadı. Aut

40' Beridze'nin ara pasında Şeydayev'in şutunu kaleci Göktan Cörüt kornere çeldi

41' Candeias'ın kullandığı köşe vuruşunda Burak Öksüz kafa vuruşunu yaptı ama hakem Giresunsporlu futbolcuya faul yapıldığı için oyumu durdurdu

KOCAELİSPOR: BURAK ÖKSÜZ OYUNDAN ÇIKTI, VUKOVİC OYUNA GİRDİ

GİRESUNSPOR: KASIM ALPEREN KÖŞKER OYUNDAN ÇIKTI, ALİ AKÇAY OYUNDAN ÇIKTI

54' Vukovic, Mehmet'e uzun pas gönderdi. İçeri kesti Candeias topun altına girdi. Kaleci rahat kontrol etti.

57' Amaral'ın pası Şeydayev'e. Sol kanattan ceza sahasına giren Şeydayev'in vuruşunu kaleci çeldi

63' Sağ kanattan orta açan Mehmet Yılmaz rakibinin müdahalesi sonrası saha kenarında sakatlık yaşıyor. Sağlık ekibi müdahale ediyor.

64' Beridze oyundan alındı, yerine Barış Alıcı girdi.

67' Barış Alıcı, Kadir'in ayağına yaptığı müdahale sonrası sarı kart gördü

70' Faruk Can Genç sarı kart gördü

72' Amaral uzun top gönderdi. Barış Alıcı savunmanın arkasına sarktı, topu kontrol ederek vurdu. Ancak top kaleye yamuk gitti.

76' GOOOLLLLLLL CANDEİAS!!!! Sol kanatta topla buluşan Barış ceza sahasına girdi, ayağından kaçırdığı top Candeias ile buluştu. Candeias topa vurduğu gibi kalecinin müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu (2-0)

79' Kocaelispor'da oyuncu değişiklikleri!!! Şeydayev çıktı yerine Cem Ekinci, Amaral çıktı yerine Mesut Can Tunalı oyuna dahil oldu

84' Candeias çıktı, Oğuz Ceylan oyuna girdi.

KOCAELİSPOR

Gökhan Değirmenci***

Yusuf Abdioğlu***

Burak Öksüz** ( 46’ Joseph Vukovic** )

Emir Ortakaya***

Mehmet Yılmaz**

Duhan Aksu**

Cihat Çelik**

Reis Amaral*** ( Mesut Can Tunalı** )

Giorgi Beridze** ( 65’ Barış Alıcı** )

Daniel Candeias***

Ramil Şeydayev*** ( 79’ Cem Ekinci ** )

YEDEKLER

Harun Tekin

Mehmet Sarı

Haşim Sarman

Christian Kouakou

Atil Turan

Oğuz Ceylan

GİRESUNSPOR

Gökhan Cörüt*

Mehmet Keskin*

Arda Kılıç* ( 86’ Miraç Çakıroğlu ?)

Anıl Yiğit Çınar**

Kadir Seven*

Faruk Can Genç**

Talha Ülvan*

Enishan Ceylan* ( 86’ Furkan Arda Kabaca ?)

Furkan Kütük*

Şahin Dik* ( 86’ Emre Nizam ? )

Alperen Köşker* ( 46’ Ali Akçay* )

YEDEKLER

Erkan Anapa

Mert Han Kurt

Berkay Özyağcı

Muhammet Turhan

Şenel Aydemir

Ahmet Kara

KOCAELİSPOR 2 - 0 GİRESUNSPOR

STAT: Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Davut Dakul** Sezgin Çınar** Mehmet Kapluhan** Hasan Kaçar**

SARI KART: 10’ Burak Öksüz, 16’ Ramil Şeydayev, 66’ Barış Alıcı, 70’ Faruk Can Genç

GOLLER: 7’ Ramil Şeydayev, 76’ Daniel Candeias